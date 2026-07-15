Garden Helsinki nöyrtyi: Olemme tehneet virheitä hallihankkeen prosessissa

Helsinkiin monitoimiareenaa suunnitteleva Garden Helsinki -halliyhtiö harmittelee hankkeen ”prosessivirheiden” aiheuttamia mainehaittoja. Gardenin hallitus sanoo ymmärtävänsä, jos valtio harkitsee uudelleen yhtiön taloudellista tukemista. Demokraatti Demokraatti

Petteri Orpon (kok) hallitus myönsi vuoden 2025 kehysriihessä hankkeelle ehdollisena 35 miljoonan euron valtiontuet.

Pääministeri kertoi eilen Suomen tietotoimiston haastattelussa, että tukipäätöstä tukeneina työllisyysperusteina käytettiin vain hallilobbarien omia laskelmia, eikä niistä tehty ulkopuolisia, kriittisiä vaikutusarvioita.

Esimerkiksi Helsingin kaupungin laskelmat hallin hyödyistä ja talousvaikutuksista ovat huomattavasti pienempiä kuin mihin Orpo on julkisuudessa vedonnut.

KESKIVIIKKONA lähettämässään tiedotteessa Garden-yhtiön hallitus korostaa, miten hallihanke on tarkoitettu koko pääkaupunkiseudun yhteiseksi hyväksi, ja sanoo olevansa huolissaan siitä miten julkisessa keskustelussa heitellään ”yksittäisiä lukuja, arvioita ja näkemyksiä” ilman niiden alkuperäistä kontekstia.

Toisaalta hallihanketta nyttemmin vetävän kokoomusvaikuttajan Jan Vapaavuoren puolueensa kautta junailema tukihakukaan ei ole mennyt kuin Strömsössä. Muun muassa Valtiontalouden tarkastusvirasto kertoi keskiviikkona tutkivansa Vapaavuoren lobbaustapoja.

– Olemme prosessin aikana osaltamme syyllistyneet muutamiin virheisiin ja huolimattomuuteen, yhtiö myöntää tiedotteessaan. Tästä on voinut kertyä hankkeelle jo liian kalliiksi käyvää mainehaittaa, yhtiö arvelee. Lisää aiheesta VTV alkaa penkoa Jan Vapaavuoren lobbaustapoja Puoluejohtajat vaativat luottamusäänestystä hallihankkeesta: ”Hyvin hähmäinen kuva ja koko hallituksen asia”

– Hankkeen tulee joka tilanteessa kestää myös valtiontuen uudelleenarviointi ja ymmärrämme hyvin, jos maan hallitus katsoo, että avustuspäätöksen hyväksyttävyys edellyttää, että se on syytä arvioida uudelleen tai tehdä siitä uusi ratkaisu, Garden vakuuttaa.

YHTIÖ SANOO silti uskovansa, että hallihanke täyttää valtion avustus- ja tukikriteerit. Se pyytääkin, että hanketta ja sen hyötyjä koko maalle arvioitaisiin kokonaisuutena.

Garden muistuttaa, että luvattu valtiontuki on vain pieni osa hankkeen kaikista kustannuksista. Se on silti olennaisen tärkeä signaali muille rahoittajille ja yhteistyökumppaneille, joita tarvitaan hankkeen toteutumiseen.