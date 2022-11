Oppositio jättää välikysymyksen – nämä 6 kysymystä se esittää hallitukselle

Kristillisdemokraattien, Perussuomalaisten, Kokoomuksen ja Liike Nytin eduskuntaryhmät jättävät tänään yhteisen välikysymyksen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta. DEMOKRAATTI Demokraatti

Oppositio pitää asiasta tiedotustilaisuuden kello 12.

Oppositioryhmien tiedotteessa sanotaan, että Marinin hallitus on välinpitämättömyydellään ja päättämättömyydellään osoittanut, ettei se ole tilanteen tasalla maatilojen ahdingosta.

Kristillisdemokraattien, Perussuomalaisten, Kokoomuksen ja Liike Nytin eduskuntaryhmien mukaan hallitus ei ole tehnyt tarpeeksi tukeakseen suomalaisia maatiloja akuutin kustannuskriisin yli.

Opposition mielestä elinkelpoisia tiloja ei pidä päästää kaatumaan kustannuskriisiin. Keinoja pitää etsiä niin sähkötuesta, verotuksesta kuin elintarvikeketjun sisältä. Välikysymyksen mukaan kyse on pohjimmiltaan kotimaisen ruuantuotannon tulevaisuudesta ja sitä myötä huoltovarmuudesta.

– Koko kauden hallituksen toimintaa on leimannut välinpitämättömyys maataloutta ja viljelijöiden ahdinkoa kohtaan. Kolme tilaa päivässä lopettaa toimintansa, mutta edelleen eilen kyselytunnilla hallituksen vastaus oli, että he seuraavat tilannetta ja toimivat tarvittaessa. Kuinka suuri hätä suomalaisella viljelijällä pitää olla, jotta Keskusta herää? Monille muille sektoreille on löytynyt tukea sähkön hinnan noustessa, mutta ruuantuotannossa räjähtäneet kustannukset otetaan viljelijän kukkarosta, joka alkaa nyt olla tyhjä, välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja, KD:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah sanoo tiedotteessa.

”Keskustan maatalousministerin kausina maatalous on vajonnut synkimpään kriisiin Suomen EU-jäsenyyden aikana. Kotimaisen maatalouden ja kasvihuonetuotannon kriisi vaikuttaa myös elintarvikealateollisuuden yrityksiin ja sitä kautta työllisyyteen laajemmin”, välikysymystekstissä sanotaan.

Nämä kysymykset oppositio esittää hallitukselle:

1. Onko hallitus sitoutunut suomalaisen maatalouden ja ruokaturvan ylläpitämiseen kaikissa olosuhteissa?

2. Onko hallitus tietoinen maatalouden pitkään jatkuneesta kustannuskriisistä, ja aikooko hallitus varmistaa, että ruokaa tuottavien tilojen toimintakyky turvataan yli kustannuskriisin? Miksi hallitus ei budjettiriihen yhteydessä tuonut esitystä tuesta maatalouden kasvaneisiin energiakustannuksiin, vaikka tilojen vaikea tilanne oli hyvin tiedossa?

3. Onko hallituksella käynnissä neuvottelut komission kanssa siitä, millaisilla toimenpiteillä tiloja voidaan akuutissa kustannuskriisissä tukea, ja missä vaiheessa neuvottelut saadaan päätökseen ja mahdolliset esitykset eduskuntaan?

4. Miksi hallitus ei ole ryhtynyt vahvempiin toimiin taatakseen alkutuottajalle oikeudenmukaisen aseman elintarvikeketjussa ja varmistaakseen, että tuotantokustannusten nousu siirtyy nykyistä nopeammin tuottajahintoihin, ja miksi hallitus ei valmistellut ajoissa esitystä elintarvikemarkkinalain uudistamiseksi, vaikka elintarvikeketjun ongelmat ovat olleet hyvin tiedossa?

5. Mitä hallitus tekee minimoidakseen EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ohjelmakauden vaihtumisesta ja tukimaksatusaikataulujen muutoksista maatiloille koituvat vaikeudet?

6. Miten varmistetaan, että suomalainen maatalouden kannattavuuskehityksen suunta saadaan käännettyä ja luodaan maatalousyrittäjyydelle sellaiset tulevaisuusnäkymät, että maatalouselinkeino on mahdollinen ja varteenotettava uramahdollisuus nuorille?