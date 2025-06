Oppositio ryöpyttää Orpoa Palestiinan kysymyksestä – Razmyar: Hallituksella on massiivinen ongelma

SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar vaatii Petteri Orpoa (kok.) suoristamaan pääministerin arvovallallaan hallituksen rivit tai sitten myöntämään rehellisesti, että nykykokoonpano ei pysty tunnustamaan Palestiinan valtiota. Myös muut oppositiopoliitiikot arvostelevat Orpoa tilanteesta. Demokraatti Demokraatti

– Viime päivien ristiriitaiset ulostulot osoittavat, että Palestiinan valtion tunnustaminen on Orpon hallitukselle massiivinen ongelma. Pääministeri Orpo antoi eilen ymmärtää, että Suomen olisi mahdollista tunnustaa Palestiinan valtio jo lähiaikoina, mikäli isot maat lähtevät liikkeelle. Tänään kristillisdemokraateista kiirehdittiin kieltämään, että asia olisi etenemässä, kommentoi Nazima Razmyar tiedotteessaan.

Hänen mukaansa pääministeri ja tasavallan presidentti vaikuttavat selkeästi ymmärtävän, millä puolella historiaa Suomen kannattaa seistä.

– Tästä on syytä antaa kiitosta, mutta se ei valitettavasti muuta miksikään sitä, että hallituksen sekoilu asian ympärillä on ala-arvoista. Pääministeri antoi lausuntonsa tietoisena hallituskumppanien kannoista. Nyt käytävässä keskustelussa on kyse ennen kaikkea pääministerin arvovallasta ja siitä, voivatko kristillisdemokraatit määritellä Suomen ulkopoliittisen linjan, Razmyar painottaa.

– Pääministerin on myös myönnettävä suoraselkäisesti, mikäli tosiasia on, että hallitus ei pysty löytämään asiasta yksimielisyyttä eikä Palestiinan valtion tunnustaminen tule etenemään tällä hallituskaudella. Nyt tilanne muistuttaa lähinnä farssia.

Razmyar korostaa, että toisin kuin kristillisdemokraateista annetaan ymmärtää, Palestiinan valtion tunnustaminen ei tarkoita Hamasin palkitsemista vaan sitä, että Palestiinalle annetaan itsenäisen valtion oikeudet ja velvollisuudet.

VASEMMISTOLIITON puheenjohtaja Minja Koskela pitää hallituksen julkista debatointia Palestiina-kysymyksestä ”tyrmistyttävänä”.

Päivi Räsänen (kd.) ilmoitti tänään maanantaina, ettei kristillisdemokraatit voi olla mukana hallituksessa, joka tunnustaa Palestiinan.

– Hallituksen aika kuluu julkisuudessa riitelyyn, kun palestiinalaiset tarvitsisivat konkreettisia tekoja nyt. Hallituksen kyvyttömyyttä puolustaa palestiinalaisten ihmisoikeuksia on todella turhauttava seurata. Eikö Petteri Orpolta löydy edes tämän vertaa johtajuutta, kysyy Koskela tiedotteessaan.

Puheenjohtaja muistuttaa, että Palestiinan valtion on tunnustanut suurin osa maailman maista, mukaan lukien monet EU:n jäsenmaat. Tiedotteen mukaan se olisi tärkeä askel ja välttämätön symbolinen teko tiellä kohti laajempaa ratkaisua alueella.

– Mutta edes Palestiinan tunnustamisesta ei pystytä Suomen hallituksessa muodostamaan yhteistä linjaa. Palestiinan tunnustaminen on tärkeä askel, jonka lisäksi tarvitaan konkreettisia tekoja palestiinalaisten hyväksi, sanoo Koskela.

VIHREIDEN puheenjohtaja Sofia Virta näkee merkkejä siitä, että hallitus ryhtyisi vihdoin tiukempiin toimiin Gazan tilanteen suhteen. Virta perustaa näkemyksenä Orpon kommentteihin Ylen Radio Suomen Pääministerin kyselytunti -ohjelmassa.

– Puheet eivät kuitenkaan riitä. Toivon, että tätä seuraa vahvempi sitoutuminen ja tiukemman linjan osoittaminen myös konkreettisin toimin, Virta kommentoi tiedotteessaan.

Virta kertaa, että myös vihreät ovat esittäneet hallitukselle listan toimista, joita Suomen tulisi nyt edistää.

– Olemme vaatineet hallitukselta, että Suomen on tunnustettava Palestiinan valtio, ajettava pakotteiden asettamista Israelille, oltava tekemättä uusia asekauppoja Israelin kanssa sekä vaadittava sotarikosten tutkintaa ja syyllisten saattamista vastuuseen, Virta listaa.