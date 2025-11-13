Palkittu politiikan aikakauslehti.
13.11.2025 13:55 ・ Päivitetty: 13.11.2025 14:01

Oppositio vetoaa Orpoon: Parlamentaarinen yhteistyö käyntiin sote-palveluiden turvaamiseksi

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman (keskellä) ja koko opposition puheenjohtajisto yhteisessä sote-kriisiä koskevassa tiedotustilaisuudessa eduskunnassa torstaina.

Eduskunnan oppositioryhmät vetoavat pääministeri Petteri Orpoon (kok.), että hän aloittaisi parlamentaarisen työn sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Suurimman oppositiopuolueen SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa. Hänen mukaansa oppositioryhmät ovat valmiita välittömästi kokoontumaan ja arvioimaan hyvinvointialueiden tilannetta ja tarvittavia ratkaisuja.

Vetoomuksessa ja tiedotustilaisuudessa olivat mukana kaikki eduskunnan oppositiopuolueet eli SDP, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja Liike nyt.

-  Se on itsessään jo vahva viesti. Koska kyse on suomalaisten arjesta, peruspalveluista, ja me haluamme toimia yhdessä yli puoluerajojen, Lindtman sanoi.

Lindtmanin mukaan ihmisten luottamus sote-palveluihin tulee palauttaa.

Oppositio esittää, että alueiden tilannetta helpotettaisiin antamalla kaikille alueille mahdollisuus pidentää rahoituksen alijäämien kattamisaikaa vuodesta 2026 eteenpäin. Nyt tämä mahdollisuus on annettu vain osalle alueista, jotka ovat olleet suurimmissa vaikeuksissa.

