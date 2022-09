Oppositiolta moitteet hallituksen budjettiesityksestä – ”Milloin tulee se vuosi, jolloin ei ole perusteita jatkaa velkaantumista huippuvauhdilla?”

Oppositiopuolueet ovat ottaneet tuoreeltaan kantaa hallituksen budjettiesitykseen. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkäsen mukaan kokoomus pitää tärkeänä, että koteja tuetaan sähkön hinnan rajun nousun edessä.

Mykkäsen mukaan on kuitenkin huolestuttavaa, että liikkumavaran tulevaisuuden kriiseissä annetaan heikentyä olennaisesti sallimalla Suomen nopean velkaantumisen jatkuminen. Mykkäsen tiedotteen mukaan kokoomus myös ihmettelee, miksi valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) lupaili vuoden ajan palkkaverojen keventämistä, mutta se unohtui kokonaan.

“Valtio ottaa budjetissa uutta velkaa 10 miljardia euroa, kun sote-rahat laskee totuudenmukaisesti. Se vetää mielen mietteliääksi. Lähes ennätysmäinen alijäämä tehdään kuitenkin tilanteessa, jossa työllisyys on huippukorkea ja talouskin kasvaa. Milloin tulee se vuosi, jolloin ei ole perusteita jatkaa velkaantumista huippuvauhdilla?”, Mykkänen kysyy tiedotteessa.

Palkkaveron kevennys tasaisesti kaikkiin tuloluokkiin olisi Mykkäsen mukaan selkein tapa tukea suomalaisten selviämistä. Hän toteaa, että energian hinnan aiheuttamat vaikeudet eivät riipu suoraan tulotasosta.

Kokoomus ei lisäisi budjetin elvyttävyyttä, vaan rahoittaisi veronkevennykset supistamalla menolisäyksiä, jolloin veronkevennykset eivät myöskään ruokkisi inflaatiota. Sitä Mykkänen ei mainitse, mistä supistettaisiin.

“Tästä budjettiriihestä puuttuivat työllisyyttä ja julkista taloutta vahvistavat päätökset. Edes valtiovarainministerin ehdotuksessa työllisyyttä edistäviä päätöksiä ei esitetty. On sääli, ettei yksikään puolue vaatinut niitä budjettiriihessä. Mitä enemmän pystyttäisiin tekemään taloutta pitkällä aikavälillä vahvistavia päätöksiä, sitä enemmän olisi mahdollisuuksia kriisiaikojen väliaikaisiin tukiin”, Mykkänen sanoo.

MYÖS PERUSSUOMALAISISSA ollaan pettyneitä hallituksen budjettiriihen ratkaisuihin, joilla hallitus pyrkii suitsimaan sähkön hintakriisiä. Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mielestä hallitus ei tuonut mitään itse sähkön hintaan vaikuttavia toimia.

”Olemme vaatineet kotimaisen turpeen hyödyntämistä. Sen käytön hallitus ajoi alas holtittomasti. Olemme esittäneet sähkömarkkinoiden hinnanmuodostuksen uudistamista. Nämäkin ehdotukset ovat kaikuneet kuuroille korville Suomessa, vaikka muissa EU-maissa vastaavia toimia harkitaan. Olemme vaatineet täyttä tehoreservin käyttöönottoa, mutta tässäkin asiassa hallitus vastoin asiantuntijoiden näkemystä väitti, ettei se auttaisi”, Purra luettelee tiedotteessa.

Purran mukaan hallitus on tehnyt vaalibudjetin, jossa kaikki hallituksen toimet ovat tukia ja veronalaennuksia.

”Hallitus ei ole koko kautensa aikana onnistunut säästämään, niin ei se sitä tee viimeiseenkään budjettiin. Alijäämä valtava ja velkaantuminen vain syvenee. Akuutti tilanne ymmärrettävä, mutta hallitus ei edelleenkään tee minkäänlaista priorisointia valtion menoihin, kuten perussuomalaiset ovat vaatineet. Hallitus jakaa edelleen rahaa holtittomasti haitallisiin ja hyödyttömiin menoihin”, Purra toteaa.

Purra varoittaa valtiota myös korkomenoista, joiden uhkaavaan kasvuun hallitus ei hänen mukaansa ole suostunut reagoimaan mitenkään.

Sähkön arvonlisäveroa hallitus on alentamassa, josta Purra sanoo olevansa tyytyväinen.

PERUSSUOMALAISET ON esittänyt maanantaina, että kotimainen ja pohjoismainen puhdas sähkö on myytävä kuluttajille kohtuuhinnalla, tarvittaessa pörssin ohi.

Perussuomalaiset vaatii edelleen, että akuuttia kriisiä helpotetaan ottamalla käyttöön kaikki tehoreservit käynnistämällä kaikki seisovat voimalaitokset Suomessa.

– Jokainen megawatti on nyt otettava talveksi käyttöön alentamaan hintoja ja ylipäätään turvaamaan sähkön saannin, Purra huomauttaa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio lesittää akuuttina toimenpiteenä, että valtio kompensoi kohtuullisen hinnan ylittävän osan sähkölaskusta niin, että maksu hoidetaan heti.

”Järjestelmän tulee olla vastaava kuin Norjassa. Kun norjalaisen sähköstään maksama hinta nousee yli 70 äyriin (0,072 euroa) kilowattitunnilta, valtio kompensoi ylittävästä hinnasta 90 prosenttia syyskuun alusta lukien. Vastaava tarvitaan Suomeen akuutin kriisin helpottamiseksi”, Tavio sanoo.

KRISTILLISDEMOKRAATTIEN PUHEENJOHTAJA Sari Essayah harmittelee tiedotteessaan, että hallitus lykkää edelleen valtion talouden tasapainon hakemista. Hänen mukaansa hallitus unohti yritysten ja maatalouden energialaskujen kompensaation tukalassa tilanteessa.

”Hallituksen kriisibudjetissa ei ole valitettavasti ole toimenpiteitä, joilla valtion talouden menojen ja tulojen väliseen epätasapainoon haettaisiin ratkaisuja. Velkaantumistahti eli 80 miljardin euron budjetti, joka on 8 miljardia alijäämäinen, hirvittää. On ymmärrettävä, että velkaantumisen myötä korkomenot kasvavat, ensi vuodelle miljardilla nykyisestä, ja se kaikki on pois kansalaisten hyvinvoinnin rahoituksesta”, totesi Essayah sanoo tiedotteessaan.

Sähkön arvonlisäveron alentaminen 10 prosenttiin ja muut sähkön hintaan liittyvät huojennukset ovat hänen mukaansa tervetulleita.

”Tämä on kotitalouksien kannalta hyvä, mutta valitettavasti se ei auta yrityksiä ja maatiloja millään tavalla, sillä arvonlisävero on niille läpilaskutettava erä. Monet pk-yritykset ja maatilat ovat todella tukalassa tilanteessa kasvaneiden energialaskujen kanssa”, hän jatkaa.

Hän kuitenkin kiittää hallitusta lapsiperheiden tukemisesta ja TKI-rahoituksen varmistamisesta sekä verokannusteen luomisesta yrityksille.

”Samoin hallituksen Itä-Suomi-paketti on tärkeä alueelle, joka on kärsinyt Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista muuta maata enemmän”, hän sanoo.