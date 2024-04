Oppositiolta yhteinen välikysymys “sairaaloiden alasajosta” – “Työrauhasta ei ole jälkeäkään”

SDP, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja Liike Nyt kysyvät opposition yhteisessä välikysymyksessä keskussairaaloiden tulevaisuudesta ja siitä, miten hallitus aikoo turvata perustuslain takaamien sote-palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden kaikkien hyvinvointialueiden asukkaille koko maassa. Johannes Ijäs Demokraatti

Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja on SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Kim Berg. Oppositio piti tänään välikysymyksestä tiedotustilaisuuden eduskunnassa.

Hallitus tavoittelee sairaalaverkon uudistuksella 100 miljoonan euron säästöjä.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän ehdotus on karsia keskussairaaloiden määrää. Uudistuksen jälkeen Suomeen jäisi ryhmän ehdotuksen mukaan 5-8 keskussairaalaa.

– Esitys tarkoittaisi usealla hyvinvointialueella keskussairaalan muuttumista akuuttisairaalaksi, jossa ei olisi enää tehohoitoa, ympärivuorokautista leikkausvalmiutta tai synnytyksiä, Berg sanoi eduskunnassa.

– Hallitus on luvannut hyvinvointialueille työrauhan, mutta työryhmän työn päättymisen jälkeen työrauhasta ei ole jälkeäkään, hän jatkoi.

Berg totesi myös, että vaikka sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) on sanoutunut irti tilatusta selvityksestä, STM:ssä valmistellaan kuitenkin hallituksen esitystä sairaaloiden ja päivystysten roolista sekä palveluverkosta.

Juuso on sanonut, että yhtään sairaalaa ei olla lakkauttamassa.

Berg penäsi sairaalaverkon tulevaisuudesta avointa keskustelua, johon kansalaiset voivat ottaa kantaa.

– Palveluverkon silmitön karsiminen aiheuttaa ymmärrettävää huolta myös sote-henkilöstössä.

Berg totesi myös, ettei hallitus ole liikahtanut tuumaakaan hyvinvointialueiden alijäämien helpottamiseksi.

– Hallituksen sairaalaverkkoa voimakkaasti karsiva sekä hyvinvointialueita taloudellisesti kuristava politiikka johtaa julkisten sote-palvelujen rapautumiseen, Berg huolehti.

Oppositiosta on esitetty muun muassa, että hallitus pidentäisi hyvinvointialueiden alijäämän kattamisaikaa.

KESKUSTAN varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hilkka Kemppi muotoili keskustan olevan huolissaan “hallituksen hallitsemattomasta sairaaloiden alasajamisesta”, joka on hänen mukaansa välikysymyksen kritiikin ydin.

– Valitettava tosiasia on, että hallituksen hanskat ovat pudonneet julkisten sote-palveluiden kehittämisessä. Palveluiden keskittäminen on vaihtunut niiden hävittämiseen, Kemppi sanoi.

Vihreiden varapuheenjohtaja Bella Forsgrén sanoi, että Orpon (kok.) hallitus rapauttaa systemaattisesti yhteiskunnan hyvinvointipalveluita leikkauksillaan ja erityisesti sairaalaverkon karsimisella.

– Jokaisella suomalaisella on oltava oikeus laadukkaisiin terveyspalveluihin riippumatta asuinpaikasta, Forsgrén totesi.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi, ettei vasemmistoliitto hyväksy suomalaisten sairaaloiden alasajoa eikä sitä, ettei hallitus avoimesti kerro, mitä suunnitelmia sillä on erikoissairaanhoidon säästöistä ja sairaaloista.

– Näin hallitus siis estää avoimen julkisen keskustelun käymistä tästä äärimmäisen tärkeästä ja myöskin monia suomalaisia koskettavasta aiheesta. Tiedämme, että hallitus aikoo leikata 100 miljoonaa erikoissairaanhoidosta. Tiedämme myöskin, minkälaisia rajuja esityksiä tähän asiantuntijatyöryhmän raporttiin sisältyi. Hallitus ministeri Juuson suulla sanoutui siitä raportista irti, mutta jatkaa nyt kuitenkin näiden 100 miljoonan euron leikkausten valmistelua jättäen kaikki ne tahot ja ihmiset, joihin päätökset tulevat vaikuttamaan, erittäin suureen epätietoisuuteen tulevaisuudesta.

Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo pelkää, että nopeat sote-säästöt johtavat terveyden heikentymiseen ja kasvaviin kustannuksiin.

– Onko se oikein, että me emme pysty hoitamaan meidän vanhuksiamme? Minua ainakin hävettää hallituksen puolesta, Harkimo tiivisti.

SDP:N eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen muistutti, että “sairaaloiden alasajosta” jätetty välikysymys on tämän vaalikauden ensimmäinen koko opposition yhteinen välikysymys.

– Sosialidemokraatit on yhteistyöpuolueena halunnut koota kaikki oppositiopuolueet tämän yhteisen asian taakse… Suomalaiset ovat hyvin huolissaan oikeistohallituksen aikeista ajaa maamme sairaalaverkkoa ja sairaalapalveluita alas eikä vastuuministeri Juuso ole millään tavoin kyennyt vastauksillaan vakuuttamaan oppositiota. On aivan selvää meidän näkökulmastamme, että sairaalaverkon ja sairaaloiden alasajoja edelleen valmistellaan. Me haluamme tuoda tämän nyt päivänvaloon ja haluamme, että tästä käydään avointa keskustelua, Tuppurainen totesi.

– Jos keskussairaaloista karsitaan lain voimalla pois ympärivuorokautiset leikkaukset, tehohoito ja synnytykset, ei siitä jää jäljelle muuta kuin suuri terveyskeskus ja vuodeosasto. Juuso voi siis hyvinkin väittää, että hallitus ei ole lakkauttamassa yhtään sairaalaa, mutta kyllä kansalaisten näkökulmasta ja opposition mielestä tosiasia on se, että eivät tällaiset tyhjät sairaalarakennukset paranna ketään, vaan kysymys on palveluista. SDP ei hyväksy hallituksen suunnitelmia karsia keskussairaalaverkkoa ja arvostelemme kovia sote-leikkauksia, jotka johtavat paniikkisäästöihin hyvinvointialueilla.