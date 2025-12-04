Opposition edustajat moittivat hallituksen riittämättömiä ilmastotoimia – ”Ämpärillinen vettä metsäpalon sammuttamiseen”

Oppositiosta kritisoidaan hallitusta riittämättömistä ilmastotoimista. Ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Pinja Perholehto (sd.) huomauttaa hallituksen sisäisen kiistelyn tulpanneen ilmastopolitiikan valmistelua koko kauden. Demokraatti Demokraatti

– Hallituksen sisäinen kiistely on venyttänyt ja vanuttanut asioita niin paljon, että koko kauden keskeisimmät ilmastopoliittiset linjaukset saatiin selontekoina julki vasta tänään. Tähän peilaten ei voi todeta kun sen, että odotusta ei kovin palkittu vaan selonteot jäävät tussahduksiksi. Kovin merkittävistä uusista toimista ei linjata ja rahoitus jätetään kysymysmerkiksi, Perholehto harmittelee tiedotteessa.

Hallitus on tänään kertonut keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman (Kaisu) sekä energia- ja ilmastostrategian sisällöstä tänään.

– Hallituksen ilmastosuunnitelmat ovat kuin ämpärillinen vettä metsäpalon sammuttamiseen – mittakaava on täysin riittämätön. Ilmastokriisi ei odota, mutta hallitus toimii kuin aikaa olisi rajattomasti, Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta sanoo tiedotteessaan.

Perholehdon mukaan hallituskauden ilmastopoukkoilu on koitunut Suomen talouden ja investointi-ilmapiirin tappioksi.

– Koko kauden ajan olemme seuranneet surullisina, kun kokoomusta on viety perussuomalaisten ilmastovastaisuuden talutusnuorassa. Suomen talouskasvu ja investointiympäristö ovat kärsineet tästä epävarmuudesta, vaikka Suomella ei olisi varaa menettää yhtäkään vihreän siirtymän investointia, Perholehto sanoo.

Hän huomauttaa, että rakentavakaan palaute ei tunnu hallitukseen tehoavan, koska esimerkiksi viime viikolla julkaistu sopu tuulivoimaloiden etäisyyksistä hankaloittaa energiainvestointeja edelleen.

Jäävätkö selonteot tyhjiksi kirjauksiksi?

PERHOLEHTO ja Virta nostavat esiin myös Valtiontalouden tarkastsviraston (VTV) tänään julkaiseman raportin. Sen mukaan hallitus on tehnyt päätöksiä ilmastotoimista puutteellisen tietopohjan varassa.

– Siinä missä edellinen hallitus sai kiitosta laadukkaasta ilmastopolitiikasta, nyt nähdään paluu umpikujaan ja epäselvään ohjaukseen. Esimerkiksi toimien kustannustehokkuus ja vaikuttavuus jätetään jälleen taka-alalle, Virta sanoo.

Perholehdon mukaan raportti ei anna aihetta tyytyväisyyteen. Raportin mukaan päästösektorien tavoitteita ei ole riittävästi yhteensovitettu Orpon kaudella valmistelluissa suunnitelmissa.

– Näin ne eivät riittävällä tavalla tue ilmastolain tavoitetta, että Suomen tulee olla hiilineutraali vuonna 2035. SDP sen sijaan on yhä sitoutunut tavoitteeseen, sekä esittää jälleen vaihtoehtobudjetissaan ilmasto- ja luontotoimia ja osoittaa niille rahoituksen. Onko hallitus valmis tekemään saman vai jäävätkö selonteot tyhjiksi kirjauksiksi, Perholehto kysyy.

Virta luonnehtii, että hallitus vetää jarrua hetkessä, jossa pitäisi painaa kaasua.

– Hallituksen suunnitelma ilman rahoitusta ja realistista aikataulua on kuin ilmakupla – näyttää paperilla hyvältä, mutta ei kanna käytännössä mitään. Ilmastotoimet tarvitsevat selkeät resurssit, ei tyhjiä lupauksia. Hallituksen on lopetettava viivyttely ja alettava johtaa ilmastotyötä tosissaan. Nyt esitetyt linjaukset eivät turvaa suomalaisten tulevaisuutta – päinvastoin ne vaarantavat sen, Virta sanoo.

VASEMMISTOLIITON kansanedustaja Mai Kivelä nostaa esiin, että Suomi on aiemmin uottanut siihen, että mikäli EU-tason ilmastotavoitteista jäädään, niin kutsuttuja nielu- tai päästöyksiköitä voidaan ostaa muualta Euroopasta. Tämä ei näytä kuitenkaan enää mahdolliselta, koska useat EU-maat ovat jäämässä omista tavoitteistaan eikä myytäviä yksiköitä siten ole.

– Näyttää siltä, että hallitus itse asiassa laskee useiden EU-maiden kollektiivisen ilmastopoliittisen epäonnistumisen varaan. Jos päästövähennystavoitteissa epäonnistumista ei voida kompensoida mitenkään, tavoitetasoa on “pakko” madaltaa, Kivelä sanoo.

Kivelän mukaan tällaista tavoitetason madaltamista hallitus vaikuttaa nyt pyrkivän edistämään. Hallituspuolueiden sisällä on jo kyseenalaistettu Suomen kansallinen 2035-hiilineutraaliustavoite, hän huomauttaa.

– Sen sijaan, että hallitus esittää riittäviä toimia päästövähennysten kiihdyttämiseksi ja hiilinielujen pelastamiseksi, on se varsin tyytyväisenä heittämässä hanskat tiskiin. Hallitus on ilmastopolitiikan osalta menettänyt viimeisimmätkin uskottavuutensa rippeet, Kivelä sanoo tiedotteessa.