Sari Multala esitteli ilmastostrategian – ”Puhtaan energian edelläkävijä Euroopassa”

Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) esitteli eduskunnalle lähetettyä ilmastostrategiaa torstai-iltapäivän tiedotustilaisuudessa. Rane Aunimo Demokraatti

Strategialla halutaan vauhdittaa puhdasta siirtymää, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistaa hiilinieluja hallitusohjelman mukaisesti. Linjauksilla koetetaan varmistaa kohtuuhintaisen puhtaan energian toimitusvarma tarjonta teollisuuden, elinkeinoelämän ja kotitalouksien tarpeisiin.

Lähetystä on voinut seurata Demokraatin verkkosivuilla tämän jutun yhteydessä.

Hallituksen energia- ja ilmastostrategia sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma (KAISU) lähetetään selontekona eduskunnalle.

Torstain tilaisuudessa ympäristö- ja ilmastoministeri Multala esitteli eduskunnalle lähetettyä strategiaa ja suunnitelmaa yhdessä vastuuministeriöiden virkamiesten kanssa.

– Energia- ja ilmastostrategiaan on koottu hallituksessa yhdessä sovittuja ilmasto- ja energiapoliittisia linjauksia. Haluamme parantaa edellytyksiä puhtaan siirtymän investoinneille, talouskasvulle ja työllisyydelle. Strategia on keskeinen työkalu, kun vahvistamme hallitusohjelman mukaisesti Suomen asemaa puhtaan energian edelläkävijänä Euroopassa, Multala kommentoi ministeriön tiedotteessa.

Strategian päähuomio kohdistuu EU:n vuodelle 2030 asettamien ilmasto- ja energiatavoitteiden sekä ilmastolain tavoitteiden saavuttamiseen. Strategiaan sisältyvät myös ilmastonmuutokseen sopeutuminen, energia- ja kasvihuonekaasutaseet sekä laajat vaikutusarviot ympäristöön, kansantalouteen, julkiseen talouteen ja eri alueisiin.

Strategiaan sisältyy myös hallitusohjelman mukainen päästövelan lyhentämisohjelma sekä hiilinielujen ja hiilivarastojen laskennan ja seurannan kehittäminen.

MULTALALTA kysyttiin tilaisuudessa myös hallituksen sisäisistä ristiriidoista. Hänen mielestään asia etenee eduskuntaan kuitenkin verrattain nopeasti.

– Totta kai poliittisilla puolueilla on erilaisia näkemyksiä toimista mutta ehkä myös työn tärkeydestä, mutta hallitusohjelmassa olemme sitoutuneet Suomen ilmastolain tavoitteisiin.

Aiempien mediatietojen mukaan perussuomalaiset oli toivonut, että suunnitelmien pitäisi mahdollistaa vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteesta luopuminen.