Opposition grillaama Kaisa Juuso: ”Minä tuomitsen tämän teidän pelottelukampanjanne”

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) joutui torstaina elämään uudelleen sairaalaverkon leikkauksiin liittyvän poliittisen keskustelun. Simo Alastalo Demokraatti

Eduskunnan kyselytunnilla nousi esiin kansalaisaloite, jossa vaaditaan perumaan hallituksen viime joulukuussa päättämä Oulaskankaan perusterveydenhuollon yöpäivystyksen lakkauttaminen.

– Ministeri Juuso olette tässä salissa monesti vedonneet alueiden vastuuseen, mutta viette samalla toisella kädellä niiden mahdollisuudet päättää asioistaan parhaaksi katsomallaan tavalla, SDP:n Kim Berg aloitti ja syytti hallitusta ristiriitaisesta sote-politiikasta.

– Miksi te olette siirtäneet päätösvallan hyvinvointialueilta Helsinkiin, Berg kysyi.

Juuso kertasi Oulaskankaan sairaalan toimivan kuten ennenkin aamuseitsemästä iltakymmeneen.

– Hallituksen täytyy tarkastella sairaalaverkkoa kansallisella tasolla, sillä tavalla, että se on järkevä ja meillä riittää siihen sekä rahat että henkilökunta, Juuso sanoi.

BERG sanoi ministeriön itsekin todenneen lakkauttamisista seuraavien säästöjen olevan epävarmalla pohjalla. Oulaskankaan sairaalassa maanantaina vieraillut keskustan Timo Mehtälä lisäsi keskusteluun dramatiikkaa.

– Arvoisa puhemies, nyt on kysymys elämästä ja kuolemasta, Mehtälä aloitti.

Mehtälä kertoi muun muassa sairaalan eteiseen viimeisillä voimillaan kompuroineesta vanhuksesta ja yöpäivystyksen vuoksi pelastuneesta vauvasta.

Juuso syytti keskustaa aiheettomasta pelottelusta. Ministerin mukaan kansalaisilla ei ole pelkoon aihetta. Sydänkohtaukset ja muut hengenvaaralliset tilanteet hoidetaan Juuson mukaan joka tapauksessa isommissa sairaaloissa, ei perusterveydenhuollon yöpäivystyksessä.

– Edelleenkin sanon, että minä tuomitsen tämän teidän pelottelukampanjanne, Juuso toisti.

SDP:N Tytti Tuppurainen piti Oulaskankaan yöpäivystyksen lakkauttamista jatkona hallituksen runnovalle linjalle, jossa ei välitetä vasta-argumenteista, asiantuntijoiden tiedosta tai kansalaisten mielipiteistä.

– Te ette kuuntele hyvinvointialuetta, joka haluaisi pitää tämän yöpäivystyksen vaan ajatte sitä alas, Tuppurainen sanoi.

– Oletteko todella sitä mieltä, ettei Oulaskankaan sairaalaan tulisi alueella hakeutua, jos yöaikaan myöhään illalla tulee lapselle vaikkapa vakava kuumekohtaus tai vakava astmakohtaus, hän kysyi.

Juuso totesi oppositiopuolueiden lakkauttaneen hyvinvointialueiden hallinnossa satoja terveysasemia. Juuson sanoista pöyristynyt SDP:n Joona Räsäsen intoutui ehdottamaan ironiseksi tarkoitetussa puheenvuorossaan hyvinvointivaltuutettujen kyselytuntia, jossa ministeri Juuso voisi esittää valtuutetuille kysymyksiä.

– Sanoitte jotenkin niin, että ette ole pitäneet niitä (alueiden) päätöksiä kovinkaan hyvinä, niin juolahti vain nyt mieleeni kysyä, että kenellä se valta tässä maassa tällä hetkellä on, Räsänen sanoi.

Räsänen totesi alueiden rahoituksen riippuvan hallituspuolueiden enemmistöllä tehtävistä eduskunnan päätöksistä.

OULASKANKAAN yöpäivystyksen lakkauttamista ajavasta kansalaisaloitteesta äänestetään eduskunnassa perjantaina.

Äänestyksen pohjana olevassa sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä ei puolleta aloitteen hyväksymistä. Oppositio on jättänyt mietintöön vastalauseen, jossa se on laajentanut aloitteen koskemaan kaikkia lakkautettavia yöpäivystyksiä esittämällä, että perusterveydenhuollon järjestämisen tulisi olla hyvinvointialueiden vastuulla. Tällöin alueet voisivat arvioida uudelleen kaikki hallituksen tällä kaudella päättämät yöpäivystysten lakkauttamiset.

Eduskunta äänesti edellisen kerran sairaalaverkosta vuosi sitten joulukuussa. Hallituksen lakkautuslinja voitti äänin 101-96. Hallituspuolueista vastaan äänestivät Sanna Antikainen (ps.), Mikko Lundén (ps.) ja Mikko Polvinen (ps.) sekä Markku Eestilä (kok.) ja Juha Hänninen (kok.).

Poissa hallituspuolueiden edustajista olivat Janne Heikkinen (kok.) ja Antti Kangas (ps.).

Kokoomuksen ja perussuomalaisten eduskuntaryhmät antoivat vastaan äänestäneille edustajille varoitukset.