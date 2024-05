Opposition grilliin joutunut pääministeri Orpo: “Harvemmin noin suoraan syytetään valehtelusta”

Oppositio vastuutti eduskunnan torstain kyselytunnilla pääministeri Petteri Orpoa (kok.) hänen kohua herättäneistä sote-lausunnoistaan. Demokraatti Demokraatti

Orpo joutui vastaamaan viime kaudella tehdyn sote-uudistuksen kustannusvaikutuksia, soteleikkauksia sekä hoitotakuun ja hoitojonojen suhdetta koskeviin näkemyksiinsä.

– Tämän kyselytunnin aiheena on ollut, arvoisa pääministeri, teidän antamanne lausunnot ja niiden paikkansa pitävyys. On mahdollista, että tämä kyselytunti jää tämän vaalikauden virstanpylvääksi. Teillä on puoli tuntia, ylikin, ollut aikaa nöyrtyä ja myöntää antaneenne virheellisiä lausumia, mutta joko ylimielisyyttänne tai asiaa tuntemattomuuttanne te olette siitä kieltäytynyt, pääoppositiopuolue SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen latasi.

Aikaisemmin SDP oli kysynyt Orpolta useaan kertaan myöntääkö hän olleensa väärässä viikko sitten torstaina, kun hän väitti viime kaudella uudistetun hoitotakuun hidastaneen hoitoonpääsyä. Väite on ristiriidassa THL:n tilastojen kanssa.

– Pitkään olen tässä salissa ollut ja pitkään tätä seurannut, niin harvemmin oppositiosta noin suoraan syytetään valehtelusta. Käytin nyt sitä sanaa, koska sitä te tarkoititte. Olen vastannut näihin kolmeen kysymykseen useamman kerran ja toivoisin teiltä kuulunymmärtämisen opettelua. Minä saan olla eri mieltä kuin te, Orpo kajautti.

PÄÄMINISTERI tähdensi, että hallitus on opposition kanssa eri mieltä Suomen asioiden hoitamisesta.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kysyi pääministeri Orpolta kumpi on oikeassa sote-kustannusten noususta, valtiovarainministeriön virkamiehet vai pääministeri Orpo. Saarikon kysymys perustui eduskunnan valtiovarainvaliokunnan selvitykseen, jonka mukaan sote-uudistus ei ole syy nousseisiin kustannuksiin toisin kuin pääministeri on julkisesti väittänyt.

– Valtiovarainministeriön virkakunta on virkavastuullaan kertonut valtiovarainvaliokunnalle, että sote-uudistus, hyvinvointialueet, eivät ole syy siihen, miksi kustannukset Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollossa ovat nousseet. He ovat todenneet näin. Te toteatte täällä toisin. Totesitte viime viikolla ja näytätte pitävän kannastanne tiukasti kiinni. Kumpaa pitäisi uskoa, Saarikko kysyi.

– Mitäs jos uskoisitte molempia. Voi olla, että (sote-uudistus) ei ole syy siihen, mutta ei se ole myöskään keino ja väline, jolla kustannusten nousua saataisiin hillittyä, Orpo sanoi ja tuntui myöntävän, että on saattanut olla kustannusten nousun syistä väärässä.