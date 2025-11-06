Orban ja Trump kohtaavat: saako Unkari jatkaa Venäjä-bisneksiään?

Unkarin pääministeri Viktor Orban tapaa Donald Trumpin perjantaina, eikä edessä ole täysin ongelmaton visiitti. Unkari tarvitsee Venäjän öljyä, muttei voi täysin luottaa Trumpin tukeen länsipakotteiden kiertämisessä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vielä hetki sitten Unkarin Trumpia tukeva ulkopolitiikka näytti alkavan kantaa toden teolla hedelmää. 16. lokakuuta Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien kerrottiin aikovan tavata pian Budapestissä Orbanin isännöiminä.

Donald Trumpia estoitta ihaileva Orban sai kuitenkin maistaa trumpilaista arvaamattomuutta vain noin viikkoa myöhemmin. Yhdysvallat ilmoitti sekä huipputapaamisen perumisesta että uusista pakotteista kahdelle suurelle venäläiselle öljy-yhtiölle, joiden tuotteita Unkari tarvitsee.

Viimeksi mainittu päätös sai jopa Orbanin toteamaan, että Trump oli mennyt ”liian pitkälle”.

Unkarille ilmoitukset olivat kova kaksoisisku: Trumpin ja Vladimir Putinin rinnalla seistessään Orban olisi päässyt paistattelemaan rauhantekijänä erona ”Brysselin sodanlietsojiin”.

Kysymys venäläisestä öljystä ja kaasusta on vieläkin perustavampi ja siksi luultavasti pääosassa, kun Orban tapaa Trumpin Valkoisessa talossa perjantaina. Pääministerin arvioidaan yrittävän saada Trumpin antamaan Unkarille vapautuksen pakotteiden noudattamisesta.

Trumpin mukaan hänen ”ystävänsä” Orban on tällaista poikkeusta jo pyytänyt, mutta sellaista ei ole myönnetty. Trump ei kuitenkaan sanonut, etteikö se olisi mahdollista.

VOI OLLA, että Orban yrittänee ostaa öljyasiassa lisäaikaa ensi huhtikuun vaaleihin saakka, joissa häntä haastaa omista riveistä noussut ennakkosuosikki, europarlamentaarikko Peter Magyar.

Yliopistonlehtori Heino Nyyssösen mukaan Trump tuskin heittää EU:n ”trumpilaisimman maan” pääministeriä suoraan bussin alle perjantain tapaamisessa, mutta yksi asia on selvä:

- Orban tarvitsee Trumpia enemmän kuin Trump häntä, Nyyssönen sanoo. Hän toimii valtio-opin yliopistonlehtorina Turun yliopistossa.

Orban on perustellut, ettei Unkarilla sisämaavaltiona ole muuta vaihtoehtoa kun tuoda putkiöljyä ja -kaasua Venäjältä.

Kun muu Eurooppa on vähentänyt riippuvuuttaan Venäjän energiasta hyökkäyssodan aikana, on sen osuus Unkarissa käytetystä energiasta vain kasvanut.

TOISEN eurooppalaisen sisämaavaltion Tshekin esimerkki vie pohjaa unkarilaisten perusteluilta.

Venäjän hyökkäyssodan alettua 2022 Tshekki alkoi määrätietoisesti irrottautua mittavasta öljy- ja kaasutuonnistaan. Viime huhtikuussa maa saattoi kertoa päässeensä kokonaan irti venäläisestä energiasta.

Orbanin uhkakuvana maalailemaa energian hintojen nousua ei ole Tshekissä irtautumisen jälkeen nähty. Sama temppu olisi asiantuntijoiden mukaan toteutettavissa myös Unkarissa. Nyyssösen mukaan valitussa linjassa onkin kyse enemmän poliittisesta valinnasta kuin taloudesta ja maantieteestä.

- Olisihan heillä ollut kolme vuotta aikaa tämä asia järjestää. Tshekin lisäksi myös Itävalta on sisämaavaltio, joten tämä argumentti ei tunnu riittävän, Nyyssönen sanoo.

Venäläisen kaasun tuonti Itävaltaan päättyi hieman alle vuosi sitten.

Vaihtoehtoinen tuontireitti Unkarin tarvitsemalle öljylle kulkisi Kroatian rannikolta. Unkarissa on sanottu tämän olevan mahdotonta sekä korkeiden kauttakulkumaksujen että putkiston liian alhaisen kapasiteetin takia. Kroatian ja lukuisten asiantuntijoiden mukaan väite ei pidä paikkaansa.

- Näitä syytöksiä on kuultu pitkään ja ne ovat 100-prosenttisesti epätosia. Meillä ei ole mitään esteitä toimittaa öljyä (Unkarille), olisimme valmiita minuuteissa, Kroatian talousministeri Ante Susnjar sanoi Politico-lehdelle.

Teksti: STT / Niilo Simojoki