Ulkomaat
12.4.2026 19:33 ・ Päivitetty: 13.4.2026 04:17
Orban tunnusti tappionsa
Unkarissa pääoppositiopuolueen Tiszan Peter Magyar kertoi sunnuntaina illalla sosiaalisessa mediassa pääministeri Viktor Orbanin onnitelleen puoluetta vaalivoitosta.
Hieman myöhemmin Orban tunnusti tappionsa myös julkisesti.
- Vaalitulokset, vaikkakaan ne eivät ole vielä lopullisia, ovat selvät ja ymmärrettävät. Meille ne ovat tuskallisia mutta yksiselitteisiä, Orban sanoi.
- Meille ei ole uskottu vastuuta ja mahdollisuutta hallita. Onnittelen voittanutta puoluetta, pääministeri jatkoi.
Kun liki 67 prosenttia oli laskettu, Tisza olisi vaaliviranomaisten mukaan saamassa 137 paikkaa, kun taas Orbanin Fidesz-puolueen ja sen apupuolueen yhteinen paikkamäärä olisi 55 paikkaa.
Vaalien äänestysprosentti nousee sekin uuteen ennätykseen.
Puoli tuntia ennen vaalihuoneistojen sulkeutumista äänestämässä oli vaaliviranomaisten mukaan käynyt 77,8 prosenttia äänioikeutetuista. Edellinen ennätys oli 70,5 prosenttia vuoden 2002 vaaleissa.
