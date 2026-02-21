Orban uhkailee Ukrainaa veto-oikeudella – EU hyväksyi 90 miljardin lainapaketin

Unkari uhkaa estää EU:n 90 miljardin euron lainapaketin Ukrainalle. Unkarin pääministeri Viktor Orban uhkasi perjantaina käyttävänsä veto-oikeuttaan EU:n lainapakettiin, ellei Ukraina palauta venäläisen öljyn toimituksia Unkariin kulkevaan öljyputkeen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjältä muun muassa Ukrainan alueen läpi Unkariin ja Slovakiaan kulkeva öljyputki suljettiin sen jälkeen, kun se vaurioitui Venäjän iskussa tammikuussa.

Slovakian mukaan Ukraina on lykännyt öljytoimitusten uudelleenkäynnistämisen ensi tiistaihin asti.

ÖLJYPUTKEN sulkeminen on suututtanut Orbanin lisäksi Slovakian pääministerin Robert Ficon. Johtajat ovat Venäjän lähimmät liittolaiset Euroopassa.

Orban ja Fico ovat syyttäneet Ukrainaa poliittisesta ”kiristämisestä” Unkaria vastaan, koska Unkari vastustaa Ukrainan liittymistä EU:hun.

EU-parlamentti hyväksyi Ukrainalle myönnettävän lainapaketin viime viikolla. Lainapaketin on tarkoitus kattaa kaksi kolmasosaa Ukrainan rahoitustarpeista tänä ja ensi vuonna.

Kaikki EU:n jäsenmaat paitsi Unkari, Tshekki ja Slovakia osallistuvat lainaan.