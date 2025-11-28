Ulkomaat
28.11.2025 12:56 ・ Päivitetty: 28.11.2025 12:56
Orban: Venäjän energiatoimitukset muodostavat Unkarin energiansaannin perustan nyt ja tulevaisuudessa
Venäjä tulee säilymään Unkarin keskeisenä energiantoimittajana, sanoo Unkarin pääministeri Viktor Orban. Moskovassa vieraileva Orban kommentoi asiaa perjantaina tavatessaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin.
- Haluan toistaa, että Venäjän energiatoimitukset muodostavat Unkarin energiansaannin perustan nyt ja tulevaisuudessa, Orban sanoi istuessaan Putinin seurassa.
Orban tunnetaan Putinin läheisenä liittolaisena. Putin kiitteli tapaamisessa Orbanin ”tasapainoista kantaa” suhteessa Ukrainaan.
Kun muu Eurooppa on vähentänyt riippuvuuttaan Venäjän energiasta sen Ukrainassa käymän hyökkäyssodan aikana, on Venäjän osuus Unkarissa käytetystä energiasta vain kasvanut.
Orbanin tavoitteena Moskovan-vierailulla oli hänen mukaansa varmistaa Unkarin riittävä ja edullinen energiansaanti.
- Menen varmistamaan energiansaannin talveksi ja tulevaksi vuodeksi, sanoi Orban ennen tapaamista Facebookissa julkaisemallaan videolla.
Orbanin mukaan Unkarissa on Euroopan halvinta energiaa sen takia, että maalla on pääsy Venäjän kaasu- ja öljyvarantoihin.
MARRASKUUN alussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antoi Unkarille rajoittamattoman luvan poiketa Venäjälle asetetuista öljy- ja kaasupakotteista. Unkarin ulkoministeri Peter Szijjarto sanoi tuolloin maan olevan kiitollinen päätöksestä, joka takaa Unkarin energiaturvallisuuden.
Trumpin mukaan pääministeri Orbanin on vaikea saada öljyä ja kaasua muualta.
Trumpia ihaileva Orban on toistuvasti sanonut, ettei Unkari voi eikä halua luopua venäläisen öljyn ja kaasun tuonnista. Samalla Trump on patistellut Eurooppaa lopettamaan venäläisen energian ostamisen.
EU-maa Unkarin pääministeri Orban on vastustanut Venäjän-vastaisten talouspakotteiden kiristämistä, eikä hän halua esimerkiksi edistää Ukrainan pääsyä EU:n jäseneksi.
Muun muassa presidentti Alexander Stubb on sanonut, ettei pidä hyvänä esimerkiksi sitä, että Orban pitää yllä omia yhteyksiään Putiniin.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.