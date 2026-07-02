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Politiikka

2.7.2026 12:29 ・ Päivitetty: 2.7.2026 12:29

Orpo antoi aikarajan: Stea-avustusten asetusmuutos esittelyyn

VNK / Katja Säilä
Valtioneuvostolla oli viimeksi yleisistuntonsa 26. kesäkuuta.

Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo on antanut määräyksen Stea-avustusten asetusmuutoksen esittelyajankohdasta. Asiasta kertoo valtioneuvoston kanslia tiedotteessaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Määräyksen mukaan kansliapäälliköiden työryhmän valmistelema asetuksen muutos sote-alan järjestöjen rahoituksesta on esiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa 13. elokuuta mennessä. Koulujen syyslukukausi alkaa samoihin aikoihin.

Hallituksessa puhkesi riita alan järjestöjen tukirahajaosta, kun sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps) oli kertonut käyttävänsä valtuuksiaan ja kohdentavansa avustukset omien kriteeriensä mukaisesti. Kansliapäälliköiden piti laatia asiaan selkeyttävät pelisäännöt.

Rydmanin mielestä nyt valmistunut asetusluonnos ei silti tarkoita, että hänen tarvitsisi muuttaa omia rahanjakokriteereitään.

Pääministeri halusi aikataulumääräyksellään varmistaa, ettei ministeri hilloa asetusluonnosta tykönään, vaan se otetaan varmasti valtioneuvoston yhteiseen käsittelyyn.

Valtioneuvostosta annetun lain perusteella pääministeri voi poikkeuksellisesti määrätä esittelyajankohdan ministeriensä ohi. Tätä oikeutta pääministerit käyttävät erittäin harvoin.

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