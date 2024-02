Orpo antoi rukkaset SDP:n avaukselle – kansanedustaja: ”Jos vielä kuitenkin harkitsisitte…”

Lindtman esitti eilisessä A-studiossa, että työmarkkinasolmua avattaisiin sovittelijan avulla. Lindtman esitti tehtävään taloustieteilijä Sixten Korkmania, jonka laajasta osaamisesta olisi tilanteessa hyötyä.

– Petteri Orpo, torjuitte eilen Lindtmanin esityksen sovittelijasta. Jos vielä kuitenkin harkitsisitte vaihtoehtoa, jossa työmarkkinoille voitaisiin saavuttaa aito rauha? Korkmanin pitkä kokemus ja ymmärrys taloudesta antaisi hänelle erittäin hyvä edellytykset löytää ratkaisu työmarkkinoiden haastavaan tilanteeseen. Tämä ratkaisu olisi koko Suomen etu, Piritta Rantanen vetoaa tiedotteessa.

Rantanen muistuttaa, että työmarkkinoille on muodostumassa “sen luokan solmu, ettei vastaavaa ole aikoihin nähty”. Tämä johtuu Rantasen mukaan siitä, ettei hallitus ole halukas tulemaan työntekijöitä vastaan heille keskeisissä työmarkkinoita koskevissa kysymyksissä.

– Hallitus on pyytänyt työntekijäpuolelta ehdotuksia työmarkkinoiden kehittämiseksi. Niitä on pitkin syksyä esitetty, mutta niihin ei ole tartuttu. Ei työnantajien ole tarvinnut, sillä heillä on ollut hallitusohjelma takanaan. Siihen on voinut rauhassa nojata ja viitata muille esityksille kintaalla. Aito neuvottelutilanne on tehty mahdottomaksi viime kesästä alkaen, kun hallitus löi hallitusohjelmansa työnantajan kynästä tehdyt päätökset lukkoon, Rantanen sanoo.