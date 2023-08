Orpo avasi medialle presidenttiehdokaskuviota: ”Tämä on ollut siinä mielessä hyväkin prosessi”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi tänään medialle, että puoluehallitus päätti yksimielisesti valtuuttaa hänet pyytämään professori Alexander Stubbia kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi. Johannes Ijäs Demokraatti

Orpon esityksestä jäsenäänestystäkään ehdokkaasta ei järjestetä.

Orpon kannalta ilmeisen kiusallinen puolueen sisäinen vääntö presidenttiehdokkaasta on nyt asettumassa uomiinsa.

– Me tulemme järjestämään, sikäli kuin hän (Stubb) ehdolle lähtee – mihin uskon ja luotan ja toivon, että hän lähtee – ylimääräinen puoluekokous, jossa tämä päätös sitten sinetöidään. Tämä on ollut siinä mielessä hyväkin prosessi, että on käynyt ilmi se, että kokoomuksella on useita mitat täyttäviä aivan loistavia ehdokkaita tasavallan presidentin tehtävään. Me olemme käyneet järjestön sisällä viimeisten päivien ja viikkojen aikana laajankin keskustelun loppujen lopuksi. Niistä vaihtoehdoista kuitenkin Alexander Stubb oli selkeästi vahvin, Orpo sanoi muun muassa Ylen välittämässä mediatilaisuudessa.

Ennalta oli tiedossa, että kokoomuspiireissä kannatusta oli myös puolustusministeri Antti Häkkäsen ehdokkuudelle. Orpo sai siis kuitenkin puoluehallituksessa rivit suoriksi ja puoluehallituksen jäsenet Stubbin taakse. Orpon mukaan puoluehallituksen jäseniä ei tarvinnut taivutella. Orpo sanoi kuitenkin, että yksi puoluehallituksen jäsen ei päässyt paikalle. Media kertoi Häkkäsen poistuneen kokouksesta.

ORPO kehui Stubbin näyttöjä ulkoministerinä ja ulkomaankauppaministerinä ja Euroopan parlamentin jäsenenä.

– Hän on kielitaitoinen ja todellinen kansainvälisten asioiden huippu. Itse presidentin tehtävässä hän on selkeästi vahvin meidän sinänsä hyvistä ehdokkaista.

Muista hyvistä mahdollisista nimistä Orpo nosti esiin Häkkäsen ja Elina Valtosen, Risto E.J. Penttilän, Petri Sarvamaan, Mikko Hautalan ja Paula Risikon.

– Meillä todella oli valinnanvaraa, mutta yksimielisesti puoluehallitus päätyi Alexander Stubbiin.

Orpon mukaan kokoomuksessa on vahva traditio, että puolueen puheenjohtaja, joka on saanut puoluekokouksen mandaatin, vastaa vaalitoiminnasta, valmistelee asiat ja tuo puoluehallitukselle esityksen.

– Minä olen tämän pohjalle käynyt keskustelut jo matkan varrella tässä kesällä kaikkien puoluehallituksen jäsenten kanssa, kuunnellut heidän ajatuksiaan ja mielipiteitään. Minä olen käynyt satoja keskusteluja suomalaisten tavallisten ihmisten kanssa, puolueaktiivien kanssa, kuunnellut asiantuntijoita.

Orpon mukaan kokoomuksella on ollut niin ikään vahva traditio tehdä ratkaisut ilman jäsenäänestystä.

– Puoluehallitus on se, jolle puolueen säännöt antavat valtakirjan tehdä esitys puoluekokoukselle ja päättää menettelytavoista, miten ehdokas nimetään.

ORPO antoi ymmärtää, että presidenttiehdokkaan valinta perustui hänen ja puoluehallituksen kokonaisarvioon.

– Se perustui tutkimustietoon dataan ja gallupeihin, ehdokkaiden ansioluetteloon, osaamiseen ja kykyyn suoriutua tehtävästä, kilpailijatilanteeseen, kykyyn tehdä kampanjaa sekä näiden yhteensovittamiseen.

Orpon mukaan puoluehallituksessa käytettiin paljon myös ”kehuvia puheenvuoroja” muista esillä olleista nimistä, mutta kaikilla oli myös halu ryhmittyä yhden ehdokkaan taakse.

Orpolta kysyttiin oliko Häkkäsen Luumäen ilmoitus hänen tiedossaan. Häkkänen kertoi 3.8. harkitsevansa vakavasti presidenttiehdokkuutta.

– Minä olin Antin kanssa puhunut ja tiesin, että hänellä on kiinnostusta ja hän tätä kannatustaan selvittää. Se on ihan ok. Mutta onhan selvää, että siitä lähti liikkeelle sitten yksi isompi kierros, koska tämä tuli ikään kuin julkiseen keskusteluun. Mutta sitä ennen oli käyty pitkään keskustelua. Tässä oli vielä se, että oma alkuperäinen ajatukseni oli, että kokoomus olisi pystynyt käymään tämän prosessin jo ennen kesätaukoa, Orpo vastaili medialle.

Orpon mukaan hallitusneuvottelut kestivät kuitenkin pitkään ja lisäksi hallituksen ympärillä on pyörinyt paljon aikaa vieneitä keskusteluja.

Orpo ei osannut vielä kertoa, koska puolueen ylimääräinen puoluekokous valitsee presidenttiehdokkaan.

Hän ennakoi, että viimeistään ensi viikolla kuullaan, lähteekö Stubb presidenttiehdokkaaksi.