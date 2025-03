Orpo Brysselissä: Kahden miljoonan ammuksen lupaus toteutumassa Ukrainan tukipaketista

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo, että EU:n ulkosuhteiden korkean edustajan Kaja Kallaksen Ukrainan tukipaketista on nyt toteutumassa viiden miljardin kokoinen osuus eli kahden miljoonan ammuksen toimittaminen Ukrainaan. Hänen mukaansa muut paketin elementit vaativat vielä keskustelua. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Orpo kommentoi asiaa EU:n huippukokouksen jälkeen yöllä Brysselissä.

- ”Halukkaiden maiden hengessä” saatiin tehtyä kahden miljoonan ammuksen lupaus. Se toteutuu ja toteutetaan yhdessä. Muut elementit vaativat jatkoneuvotteluita, Orpo sanoi.

Orpon mukaan Suomi on valmis osallistumaan pakettiin. Halukkaat maat voivat osallistua pakettiin joko rahallisesti tai toimittamalla Ukrainalle ammuksia.

Alun perin Kallas kaavaili Ukrainalle 20-40 miljardin arvoista tukipakettia, mutta muun muassa Italia, Ranska ja Espanja suhtautuivat siihen varauksellisesti.

Orpon mukaan paketti vaatii jatkovalmistelua. Hänen mukaansa haasteena on ollut, että paketti tuli pöydälle nopeasti.

- Kyllä tahtotila on se, että ratkaisuja pitää löytää, hän sanoi.

EU:n huippukokouksen päätelmiin suoraa lupausta ammuksista ei kirjattu, vaikka Kallaksen paketista löytyykin maininta. Ukrainan tukemisen osalta kaikki muut jäsenmaat paitsi Unkari hyväksyivät päätelmät.

Lisäksi johtajat toistivat päätelmissä Suomen ajaman aloitteen, että Ukrainalle jo varatun 25 miljardin tukivälineen käyttöä on aikaistettava.

Orpo lisäksi toisti kantansa siitä, että Ukrainaa pitää tukea sen EU-polulla niin, että se täyttää jäsenyyskriteerit ja on näin valmis EU-jäseneksi vuoteen 2030 mennessä.

ORPOLTA kysyttiin myös Financial Timesin uutisesta, jonka mukaan Britannia, Ranska, Saksa ja Pohjoismaat käyvät keskusteluja, joiden tavoitteena on laatia suunnitelma siitä, miten Naton taloudellinen ja sotilaallinen taakka siirretään Yhdysvalloilta Euroopalle. Lehden mukaan suunnitelma olisi määrä esitellä Yhdysvalloille ennen Naton huippukokousta Haagissa.

Orpo sanoi, ettei ”ihan tunnista” asiaa.

- Oletettavaa on, että kevään aikana Yhdysvaltojen kanssa käydään läpi sitä, mitä heidän läsnäolonsa väheneminen konkreettisesti on ja miten se korvataan. Tavallaan näitä keskusteluita on pakko käydä, mutta en tunnista sitä ihan tuossa muodossa. Yleisellä tasolla kyllä. Asia konkretisoituu kohti kesää, Orpo sanoi.

Naton osalta asiat tehdään yhdessä, ei porukoissa, Orpo sanoi.

- Tuolla Ranskan ja Britannian vedolla valmistellaan Ukrainan turvajärjestelyitä. Ja siinä Pohjoismaat ja Baltian maat ovat tiiviisti mukana, hän sanoi.

Kaikki ymmärtävät, että siinä on omat vaaransa ja riskinsä.

ORPOLTA kysyttiin myös suomalaisten sotilaiden osallistumisesta mahdolliseen Ukrainan rauhanturvaamiseen.

- Venäjän rajavaltiot eivät lähetä sellaisia taistelevia tai taisteluvalmiudessa olevia joukkoja, jotka olisivat etulinjassa tai mahdollisuudessa ajautua aseelliseen konfliktiin venäläisten sotilaiden kanssa. Tarvitsemme sotilaamme Suomen turvaamiseen, joka on myös EU- ja Nato-raja, hän sanoi.

Orpon mukaan asia on myös eskalaatio-kysymys. Tämä viittaa tilanteeseen, jossa suomalaiset sotilaat olisivat turvaamassa rauhaa ja joutuisivatkin konfliktiin.

- Kaikki ymmärtävät, että siinä on omat vaaransa ja riskinsä.

Orpolta kysyttiin, miten tämä eroaa siitä, jos vaikkapa Ranskan sotilaat joutuisivat samaan tilanteeseen.

- Se ei muulla tavalla eroa kuin että olemme rajamaa, Orpo sanoi.