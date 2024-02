Orpo ei lämpene RKP:n yllättäneelle perussuomalaisten ministerin avaukselle – “Hallituksen vastuulla on tehdä esitykset”

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) totesi Maaseudun Tulevaisuudelle, että Suomen sairaalaverkoston tulevaisuutta pitäisi käsitellä parlamentaarisessa työryhmässä, eli kaikkien eduskuntaryhmien kesken yli hallitus-oppositio -rajan. Johannes Ijäs Demokraatti

Keskustasta esitys on jo ehditty tyrmätä idea vastuunpakoiluna (Suomenmaa 6.2.).

Myötämielistä ei ole suhtautuminen myöskään hallituksessa.

– Hallituksen vastuulla on tehdä esitykset. Nämä ovat niin kipeitä asioita, että minä en usko, että parlamentaarisesti pystytään löytämään ratkaisuja. Mutta kai sitä keskustelua on hyvä käydä, pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo Demokraatille.

– Sehän oli yhden asiantuntijatyöryhmän esitys. Se on yhtenä pohjana.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama virkamiestyöryhmä esitti, että keskussairaaloiden määrää Suomessa vähennettäisiin 5-8:aan yliopistosairaaloiden lisäksi.

RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anna-Maja Henriksson toteaa Juuson avauksesta, että siitä pitää ensin keskustella hallituksen sisällä.

– Mielestäni meillä ei ollut etukäteistietoa tästä hänen ulostulostaan ja varmasti on niin, että on hyvä käydä tämä keskustelu nelikossa myös, että miten tämmöisissä asioissa toimitaan. Tämähän on iso kysymys sinänsä, Henriksson sanoo.

Miksi nämä tulevat aina yllätyksenä nämä avaukset perussuomalaisista?

– Tämä asia oli sellainen, joka tuli yllättäen, Henriksson vastaa.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman toteaa, että olisi tärkeätä, että ensiksi hallitus selkiyttää ensi tilassa oman kantansa virkamiestyöryhmän raporttiin ja siihen, mitä hallitus aikoo.

– Koska sellainen tilanne, jossa useilla alueilla nyt ikään kuin roikutaan välitilassa, vie edellytyksiä monen sairaalan elinvoimalta, Lindtman huomauttaa.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ei lähtenyt kommentoimaan Juuson avausta.

Demokraatti teki haastattelut eilen valtiopäivien avajaisten yhteydessä.