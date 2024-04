Orpo hallituksen alijäämätavoitteesta – “Siihen ei näillä luvuilla vielä tulla pääsemään”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) pitää valtiovarainministeriön torstaina julkaistun ennusteen tietoja odotettuina. Orpo totesi eduskunnassa luottavansa hallituksen tekemiin sopeutuksiin velkaantumisen kasvun taittajana. Simo Alastalo Demokraatti

– Toimet, joita teemme ovat jykeviä. Niin jykeviä toimia talouden tasapainottamiseksi ei ole Suomessa tehty ikiaikoihin. Nyt jo yhteensä yhdeksän miljardin sopeutustoimet. Viime kesänä kuusi miljardia ja nyt kolme päälle, Orpo sanoi.

Vaikka velkaantumisen kasvu taittuu ja uuden velan määrä laskee huomattavasti, on Orpon mukaan selvää, että myös lisää töitä vaaditaan.

– Pyydän kiinnittämään huomion siihen, että olemme tehneet todella paljon kasvutoimia. Hallitusohjelma on kasvun ohjelma. Työmarkkinauudistukset, sosiaaliturvauudistukset, yrittämisen edellytysten parantamiset ja nyt siihen päälle esimerkiksi tämä erittäin voimakas investointikannustinjärjestelmä. Uskon oikeasti siihen, että yhdistelmä siitä, että julkisia menoja pienennetään, jonkin verran veroja korotetaan ja se, että saadaan talouden kasvua, työllisyyttä, niin sillä tämä oikenee.

KEHYSRIIHESTÄ tulleet lisäleikkaukset ja veronkorotukset olivat Orpon mukaan äärirajoilla.

– Meidän ei näiden lukujen valossa tarvitse tehdä uusia lukuja (sopeutuksia). Pystymme tämän vuoden hoitamaan niin, että emme joudu EDP-menettelyyn (liiallisen alijäämän menettely). Sitä täytyy kylläkin koko ajan katsoa, kun tämä vuosi etenee.

– Olemme sitoutuneet keskeiseen vaalilupaukseemme, että velkaantuminen taitetaan. Lisää aiheesta Orpo sanoi, että “tämä riittää” – VM:n info antoi kuitenkin ymmärtää, että lisäleikkauksiin on yhä painetta

Orpo kertasi mitä hallituksen kaikkiaan yhdeksän miljardin sopeutukset pitävät sisällään. Viisi ja puoli miljardia on leikkauksia, kaksi miljardia on työllisyyttä ja kasvutoimia ja puolitoista miljardia on veronkorotuksia.

Hallituksen riihessään päättämä arvonlisäveron korotus puolellatoista prosenttiyksiköllä on näillä näkymin ajoittumassa syksyyn.

– Se nousee viimeistään 1.9. mutta arvioimme sitä lisätalousarvioprosessissa, että onko sitä tarpeen aikaistaa. Alv:n korottaminen riittää näiden lukujen valossa tämän vuoden alijäämätavoitteen (3,5) saavuttamiseen.

Saavutatteko sen vuoden 2027 1 prosentin alijäämätavoitteen?

– Siihen ei näillä luvuilla vielä tulla pääsemään.

Orpon mukaan 1 prosentin tavoite hallituskauden aikana on edelleen voimassa. Valtiovarainministeriön mukaan tavoite olisi karkaamassa nykyvauhdilla 1,9 prosenttiin.

– Totta kai pyrimme kaikkiin niihin hyviin tavoitteisiin, mitä hallitusohjelmassa on, mutta nyt olemme tehneet todella kovan paketin sekä sopeutustoimia että kasvutoimia. Nyt katsotaan miten ne purevat. Meillä on kolme vuotta aikaa. Tätä katsotaan jokaisessa kehysriihessä ja jokaisessa budjettiriihessä.

Minkälaisiin lisätoimiin on valmius?

– Ei nyt mietitä lisätoimia. Eiköhän tässä ole nyt aika paljon valmisteltavaa tässä paketissa. Orpo sanoi.