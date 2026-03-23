23.3.2026 12:31 ・ Päivitetty: 23.3.2026 12:31
Ruotsin hallitus esittää polttoaineveron väliaikaista laskua ja korotettua sähkötukea
Ruotsin hallitus ja sitä tukevat ruotsidemokraatit esittävät bensiinin ja dieselin verotuksen väliaikaista laskemista.
Polttoaineveron alennus olisi voimassa toukokuun alusta syyskuun loppuun. Vero aiotaan alentaa EU:n vähimmäistasolle. Tämä maksaisi noin 1,5 miljardia kruunua.
Hallitus ja ruotsidemokraatit ehdottavat lisäksi korotetun sähkötuen käyttöönottoa kaikille kotitalouksille. Sähkötuki olisi yhteensä noin 2,4 miljardia kruunua.
Hallitus pyrkii ehdotuksilla varautumaan energian hintapiikkeihin. Lähi-idän sota on aiheuttanut viime aikoina öljyn hinnan kallistumista.
