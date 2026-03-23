Ulkomaat

23.3.2026 12:31 ・ Päivitetty: 23.3.2026 12:31

Ruotsin hallitus esittää polttoaineveron väliaikaista laskua ja korotettua sähkötukea

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Liikennettä Tukholman keskustassa lokakuussa 2023.

Ruotsin hallitus ja sitä tukevat ruotsidemokraatit esittävät bensiinin ja dieselin verotuksen väliaikaista laskemista.

Polttoaineveron alennus olisi voimassa toukokuun alusta syyskuun loppuun. Vero aiotaan alentaa EU:n vähimmäistasolle. Tämä maksaisi noin 1,5 miljardia kruunua.

Hallitus ja ruotsidemokraatit ehdottavat lisäksi korotetun sähkötuen käyttöönottoa kaikille kotitalouksille. Sähkötuki olisi yhteensä noin 2,4 miljardia kruunua.

Hallitus pyrkii ehdotuksilla varautumaan energian hintapiikkeihin. Lähi-idän sota on aiheuttanut viime aikoina öljyn hinnan kallistumista.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

