Orpo: Hallitusohjelman sisällöstä saatetaan kertoa huomenna

Tänään ratkotaan vielä viimeisiä kysymyksiä. Neuvottelut saatetaan saada pian päätökseen.

– Usko on siihen vahva, että kyllä valmista tulee, tuleeko tänään vai huomenna niin sen sitten päivä näyttää, Orpo sanoi medialle Säätytalolla tänään.

Orpolta kysyttiin vielä tarkennusta, onko mahdollista, että hallitusohjelman sisällöstä kerrottaisiin jo huomenna ja asiasta järjestettäisiin tiedotustilaisuus.

– Huomenna on mahdollista olla valmista, mutta kun on aina niitä jokerikortteja tällaisissa neuvotteluissa niin katsotaan sitten, mutta on mahdollista.