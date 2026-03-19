Politiikka
19.3.2026 09:04 ・ Päivitetty: 19.3.2026 09:04
Orpo haukkui Orbanin
Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Unkarin pääministerin Viktor Orbanin toiminta Ukrainan 90 miljardin euron lainapaketin suhteen on sietämätöntä.
Orpon mukaan Orban on pettänyt joulukuussa solmitun sopimuksen Ukrainan tukemisesta ja käyttää Ukrainan hätää hyväkseen vaalityössään.
Orpo kommentoi Orbanin toimintaa saapuessaan EU-maiden johtajien huippukokoukseen Brysselissä.
Unkari on jarruttanut Ukrainan 90 miljardin euron lainapaketin ja uusimman Venäjän vastaisen pakotepaketin etenemistä Druzhba-öljyputkeen liittyvän kiistan takia.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.