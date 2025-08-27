Orpo huntukiellosta: ”Aiheesta ei ole keskusteltu – toteutuu vain kaikkien hyväksynnällä”

Sisäministeri Mari Rantasen (ps.) mukaan selvitys niin sanotusta huntukiellosta valmistuu lähipäivinä, kertoo MTV:n uutiset. Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan lakitason kieltoa ei edistetä, ellei koko hallitus hyväksy sitä. Ainakin RKP on jo ilmaissut kielteisen kantansa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Rantanen kertoo pitävänsä kasvot peittävän naamioitumisen lakisääteistä kieltämistä julkisilla paikoilla välttämättömänä. Kyse olisi myös joidenkin musliminaisten käyttämien, kasvot osittain tai kokonaan peittävien burka- ja niqabhuivien kiellosta julkisilla paikoilla.

- Meidän pitää pystyä puolustamaan suomalaista kulttuuria ja tasa-arvoista yhteiskuntaa, jossa kaikilla naisilla on oikeus kulkea kasvot näkyvillä kulttuuri- ja tai perhetaustasta riippumatta, Rantanen sanoo MTV:n uutisille.

Tiistaina perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra sanoi niin ikään, että burka- ja niqabhuivien kieltäminen on välttämätöntä.

- Hankalaa ja byrokraattista tietenkin tehdä tällaisia kokonaisuuksia lainsäädäntöön, mutta se on välttämätöntä, hän sanoi puolueen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Oulussa.

Purra sanoi, että lainsäädännössä on syytä keskittyä kieltämään nimenomaan naamioituminen, sillä muuten on riskinä, että huntukieltoa kierretään.

- Euroopassa näitä kieltoja on toteutettu useassa maassa, mutta valitettavasti tänä kesänäkin huomasin, että niitä on myös opittu kiertämään. Euroopan kesähelteisillä kaduilla näillä peitetyiksi pakotetuilla naisilla on kasvojen eteen keksitty ulkonakin vaatia korona-ajoilta tuttu musta kasvomaski. Lisää aiheesta Tuppurainen: SDP kannattaa kasvot peittävien huivien kieltoa julkisissa tiloissa

PÄÄMINISTERI Petteri Orpo (kok.) sanoo, ettei hallitus ole vielä keskustellut asiasta. Orpon mukaan toistaiseksi asiasta on nähty hallituspuolueiden edustajien kannanottoja.

- Jossain vaiheessa meidän täytyy todeta hallituksen piirissä, puolueiden välillä, että mikä tilanne tämän suhteen on. Nyt jo on tiedossa se, että hallituspuolueilla on erilaisia lähtökohtia, Orpo sanoi.

- Tämä ei ole hallitusohjelmaan kirjattu, ja hallitusohjelman ulkopuolelta asioita otetaan hallituksen agendalle vain siinä tapauksessa, että kaikki hyväksyvät ne.

Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Vaasassa. Hän sanoi kokoomuksen kannan olevan, että ensi vaiheessa kouluissa kasvot peittävien huntujen käytön ei pitäisi olla sallittua.

- Tämä on erittäin pieni kysymys tällä hetkellä. Niitä kouluissa ei ole juuri käsittääkseni käytetty, mutta se ei myöskään länsimaiseen vapaan yhteiskunnan, yksilönvapauden ja tasa-arvon kokonaisuuteen sovi.

Aiemmin myös sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) on kommentoinut, etteivät burkat ja niqabit sovi kouluihin.

KRISTILLISDEMOKRAATIT kannattavat kasvot peittävien burka- ja niqabhuivien kieltämistä julkisissa tiloissa, kertoo puolueen puheenjohtaja Sari Essayah STT:lle.

- Kasvojen peittäminen, sen paremmin miesten kuin naisten kohdalla, ei kuulu avoimeen suomalaiseen yhteiskuntaan, pois lukien säältä suojautuminen, Essayah vastaa sähköpostitse.

RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz ei puolestaan ole kannattanut lakisääteistä kieltoa.