Politiikka
14.8.2025 11:19 ・ Päivitetty: 14.8.2025 11:19
Tuppurainen: SDP kannattaa kasvot peittävien huivien kieltoa julkisissa tiloissa
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo, ettei puolue hyväksy kasvot peittäviä huiveja julkisissa tiloissa, etenkään lapsilta.
Hän perustelee kantaa sanomalla, että kasvojen on hyvä olla esillä tunnistettavissa esimerkiksi kouluissa ja virastoissa.
Samalla Tuppurainen sanoo, että hiusten päällä oleva huivi voi olla osa uskonnollista identiteettiä. Hänen mukaansa tähän liittyy Suomessa paljon syrjintää, jota tulisi purkaa.
Tuppurainen kommentoi asiaa kysyttäessä tiedotustilaisuudessa eduskuntaryhmän työvaliokunnan ja puoluejohdon kesäkokouksen yhteydessä.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Politiikka
13.8.2025 17:24
Mari Rantanen HS:lle: Huntukielto selvitykseen