Orpo: Jokaisen palkansaajan verotus kevenee tällä budjetilla

Hallitus on saanut budjettiriihensä päätökseen, pääministeri Petteri Orpo (kok) kertoo. Hänen mukaansa nyt tehdyillä päätöksillä jokaisen palkansaajan verotus kevenee ja ostovoima paranee. Demokraatti Demokraatti

Orpo antoi lupauksensa tiistai-iltana hallituksen budjetti-infon yhteydessä.

– Olemme pystyneet tekemään vaikeita säästöpäätöksiä, Orpo kertoi.

– Me puututaan velkaantumiseen, panostetaan työllisyyden ja talouden kasvuun, ja vahvistetaan puolustusta, pääministeri luetteli. Myös velkasuhteen vakauttaminen hallituskauden loppuun mennessä on yhä ohjelmassa, vaikka tavoitetta ei pidetä markkinoilla kovin realistisena.

– Jokaisen, kaikkien palkansaajien verotus kevenee ja ostovoima vahvistuu, Orpo vakuuttaa.

Kuitenkin hallitus peruuttaa suurituloisille eläkeläisille lupailemansa veronalennukset osittain, ja kuvailee toimea ”kohtuullistamiseksi” jolla valtio säästää parikymmentä miljoonaa euroa.

Ylin marginaaliveroaste laskee hallituksen tiedotteen mukaan noin 53 prosenttiin, ja yhteisövero 18 prosenttiin mutta vasta vuonna 2027. Lisää aiheesta SDP:stä ensikommentti: ”Hallitukselle miljonäärit tulevat aina ensin”

KEVENNYKSISTÄ huolimatta taloudenpito pysyy pääministerin mukaan vastuullisena. Orpon mielestä taloudessa onkin jo näkyvissä käänne parempaan.

Teollisuuden tilauskirjat ovat Orpon mukaan täyttyneet aiempaa paremmin, ja rakennusalakin uskoo tulevaan enemmän kuin ennen. Pääministeri on tässä hieman optimisempi kuin mitä viime aikojen talousennusteet ovat kertoneet.

Valtion verotuloarviot ovat pienentyneet kevään ennusteista noin 1,75 miljardilla eurolla ja valtion alijäämä on kasvanut.

VALTIOVARAINMINISTERI Riikka Purra (ps.) kertoi samassa tilaisuudessa budjettiesityksen leikkauskohteista. Sopeutustoimissa on päästy hallituksen haluamaan miljardin euron vähennystasoon vuodelle 2027.

Uusia sosiaaliturvan leikkauksia ei tässä vaiheessa kuitenkaan Purran mukaan tehdä.

Yleis- ja erikoislääkärin vastaanottokäynnistä maksettava Kela-korvaus pienenee 30 eurosta takaisin noin 8 euroon.

Yritystukia hallitus aikoo karsia 140 miljoonan euron verran vuonna 2027 eri menetelmillä.

Kehitysyhteistyön varoja kohdennetaan uudelleen, ja ministeriöiden jakamien avustusten määriä pienennetään. Kunnille maksettuja kotoutustukia aletaan karsia vuonna 2027.

HALLITUSPUOLUEISTA RKP ehätti jo opetusministeri Anders Adlercreutzin tiedotteessa ottamaan kunnian siitä, että kuntien valtionosuuksiin vielä elokuussa kaavaillut uudet jättileikkaukset peruttiin.

Sotejärjestöjen pelkäämät valtionavustusten poistot jäävät myös tekemättä, Adlercreutz lupasi hallituksen tiedotustilaisuudessa.

Lisäksi rannikon varustamoita sekä merenkulkualan etujärjestöjä huolestuttanut aie laivojen miehistötukien lakkauttamisesta poistui Adlercreutzin mukaan leikkauslistalta.

PUOLUSTUSVOIMILLE hallitus antaa kuuden miljardin euron tilausvaltuudet, jolla tavoitellaan etenkin maavoimien suorituskykyjen parantamista.

Riikka Purra lupaa valtiolta erilaisia kompensaatiotoimia muun muassa rakennusalalle. Alan korkotukivaltuuksia nostetaan ensi vuonna, mutta vuonna 2027 niitä taas pienennetään.

Haittaveroja, kuten alkoholin ja tupakan verotusta kiristetään vuodesta 2027 alkaen, ja tällä pitäisi saada 50 miljoonaa euroa lisää valtion kassaan.

Eduskunta saa budjettiesityksen ruodittavakseen 22. syyskuuta.