Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

2.9.2025 19:59 ・ Päivitetty: 2.9.2025 19:59

SDP:stä ensikommentti: ”Hallitukselle miljonäärit tulevat aina ensin”

LEHTIKUVA / CHRISTOFFER BJÖRKLUND

SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen ei löydä suuremmin hurrattavaa hallituksen budjettiriihen annista.

Demokraatti

Demokraatti

– Tavalliset suomalaiset joutuvat jälleen odottamaan kunnon veronkevennyksiä, koska hallitukselle miljonäärit tulevat aina ensin.

– Nyt pitää vahvistaa keskiluokan luottamusta ja ostovoimaa, mutta hallitus jakelee kultaisia kädenpuristuksia vain omille eturyhmilleen, Räsänen sanoo tiedotteessaan.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi illan tiedotustilaisuudessa, että hallituksen nyt tekemillä päätöksillä jokaisen palkansaajan verotus kevenee ja ostovoima paranee.

Räsänen puolestaan laskee, että hallituksen markkinoimista veronkevennyksistä hyötyvät kunnolla vain yli 9 000 euroa kuukaudessa tienaavat, kun taas monella keskituloisella tuloverotus jopa kiristyy.

– Hallituksen verolinja tarkoittaa miljoonatuloisille ensi vuonna keskimäärin 130 000 euron veroalea, kun samalla monen pari tonnia tienaavan myyjän verotus kiristyy. Opettajille jää myös hallituksen veroalessa luu käteen, mutta ministerien tulotasolla verotus kevenee vuositasolla tuhansia euroja.

Räsäsen mukaan johtopäätös on selvä.

Lisää aiheesta

Orpo: Jokaisen palkansaajan verotus kevenee tällä budjetilla

– Orpon hallitus on kyllä todella ärhäkkä verokarhu pieni- ja keskituloisille. Mutta vastaavasti höveli mesenaatti miljonääreille. SDP ei tätä linjaa hyväksy ja esittää veronkevennysten kohdentamista nyt kokonaisuudessaan pieni- ja keskituloisten ostovoiman vahvistamiseen.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

2.9.2025 19:00

Orpo: Jokaisen palkansaajan verotus kevenee tällä budjetilla

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
2.9.2025
Performanssien jälkeen jäljelle jää Orpon kyky sietää häpeää
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
2.9.2025
Elokuvaklassikoita näyttäneet aluesarjat jätetään ”kehitystauolle” ensi keväänä – ”Osa kulttuurivallankumousta”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU