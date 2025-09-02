SDP:stä ensikommentti: ”Hallitukselle miljonäärit tulevat aina ensin”

SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen ei löydä suuremmin hurrattavaa hallituksen budjettiriihen annista. Demokraatti Demokraatti

– Tavalliset suomalaiset joutuvat jälleen odottamaan kunnon veronkevennyksiä, koska hallitukselle miljonäärit tulevat aina ensin.

– Nyt pitää vahvistaa keskiluokan luottamusta ja ostovoimaa, mutta hallitus jakelee kultaisia kädenpuristuksia vain omille eturyhmilleen, Räsänen sanoo tiedotteessaan.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi illan tiedotustilaisuudessa, että hallituksen nyt tekemillä päätöksillä jokaisen palkansaajan verotus kevenee ja ostovoima paranee.

Räsänen puolestaan laskee, että hallituksen markkinoimista veronkevennyksistä hyötyvät kunnolla vain yli 9 000 euroa kuukaudessa tienaavat, kun taas monella keskituloisella tuloverotus jopa kiristyy.

– Hallituksen verolinja tarkoittaa miljoonatuloisille ensi vuonna keskimäärin 130 000 euron veroalea, kun samalla monen pari tonnia tienaavan myyjän verotus kiristyy. Opettajille jää myös hallituksen veroalessa luu käteen, mutta ministerien tulotasolla verotus kevenee vuositasolla tuhansia euroja.

Räsäsen mukaan johtopäätös on selvä. Lisää aiheesta Orpo: Jokaisen palkansaajan verotus kevenee tällä budjetilla

– Orpon hallitus on kyllä todella ärhäkkä verokarhu pieni- ja keskituloisille. Mutta vastaavasti höveli mesenaatti miljonääreille. SDP ei tätä linjaa hyväksy ja esittää veronkevennysten kohdentamista nyt kokonaisuudessaan pieni- ja keskituloisten ostovoiman vahvistamiseen.