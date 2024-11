Orpo kaapelirikosta: “Ei rynnätä johtopäätöksiin vaan tehdään tutkinta”

Tietoliikennekaapeleissa on havaittu vaurioita sekä Saksan ja Suomen että Ruotsin ja Liettuan väliltä.

– Meillä on Suomessa hyvä tapa. Ei rynnätä johtopäätöksiin vaan tehdään tutkinta, ja sen jälkeen todetaan miten asiat ovat. Näin olemme toimineet esimerkiksi Balticconnectorin osalta vuosi sitten, Orpo kommentoi eduskunnassa tiistaina.

ORPON mukaan tutkinta kaapeleiden rikkoutumispaikoilla on parhaillaan käynnissä.

– Korjausalukset on lähetetty liikkeelle. Varmasti siellä on myös muita viranomaisia, jotka pystyvät hyvin nopeasti tutkimaan mitä siellä merenpohjassa on tapahtunut. Mutta se tutkinta kuka sen on tehnyt ja millä välineellä ja onko se sabotaasi, sekin pitää varmistaa, se ottaa aikansa.