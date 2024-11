Saksan puolustusministeri: Itämeren kaapelivaurioissa kyse hybriditoiminnasta

Saksan puolustusministeri Boris Pistorius uskoo, että Itämeren kaapelivaurioissa on kyse hybriditoiminnasta. Asiasta kertoo muun muassa saksalaislehti Tagesspiegel. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lehden mukaan Pistorius sanoo, ettei kukaan usko kaapeleiden vahingoittuneen itsestään tai vahingossa ankkureiden vuoksi. Hän kommentoi asiaa Brysselissä saapuessaan EU:n puolustusministerikokoukseen. Pistoriuksen mukaan on oletettava, että kyse on sabotaasista ja hybriditoiminnasta.

Maanantaina kerrottiin Itämeren pohjassa kulkevan Suomen ja Saksan välisen C-Lion1-tietoliikennekaapelin katkeamisesta todennäköisesti ulkoisen voiman aiheuttamana. Myöhemmin samana päivänä Liettuan yleisradioyhtiö LRT kertoi myös Liettuan ja Ruotsin välisen merikaapelin vaurioituneen.

SUOMEN ja Saksan välisen kaapelin omistava Cinia kertoi tänään, että tieto katkeamispaikasta on tarkentunut. Kyseisen kaapelin rikkoutumispaikka on Itämerellä Ruotsin talousvyöhykkeellä, Öölannin eteläkärjen itäpuolella noin 700 kilometrin päässä Helsingistä. Kaapelin kokonaispituus on 1 173 kilometriä.

Kaapelissa havaittiin vika maanantaina aamuyöllä.

Liettualaismedian mukaan yksi teleyhtiö Telian kaapeleista vaurioitui noin kymmeneltä aamulla sunnuntaina.

Telian teknologiajohtaja Andrius Semeskevicius sanoi LRT:lle, että yhtiö välittää internetyhteyttä Liettuaan kolmea kaapelia pitkin, eli yhden kaapelin katkeaminen ei katkaissut yhteyttä kokonaan. Yhteys oli maanantai-iltaan mennessä palautettu. Lisää aiheesta Häkkänen ei ota kantaa kaapelivaurioiden syihin – muistuttaa, ettei keskittymisen tärkeämpiin asioihin pidä herpaantua

TELIA Liettuan tiedottaja Audrius Stasiulaitis kertoi Helsingin Sanomille eilen, ettei häiriö ollut massiivinen tai vaikuttanut verkkoyhteyksiin.

- Emme pysty vahvistamaan, katkaistiinko kaapeli vai häirittiinkö sitä jotenkin muuten. Voimme kuitenkin kertoa, ettei kyseessä ole laitevika, vaan fyysinen häiriö kuitukaapelissa, Stasiulaitis sanoi lehdelle.

STT ei maanantai-iltana tavoittanut Stasiulaitisia kommentoimaan asiaa.

RUOTSIN viranomaiset tutkivat tapahtunutta, kertoi maan siviilipuolustusministeri Carl-Oskar Bohlin Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:lle maanantaina.

- Voimme vahvistaa, että asiaankuuluvat ruotsalaisviranomaiset tutkivat tapahtumia, Bohlin sanoo.

Hänen mukaansa myös maan hallitus seuraa tapausta ja on yhteydessä viranomaisiin.

- On ehdottoman tärkeää, että selvitämme, miksi Itämerellä on tällä hetkellä kaksi kaapelia, jotka eivät toimi, Bohlin sanoi.