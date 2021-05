Orpo katsoi eduskunnan sitovan myös tulevien hallitusten EU-linjan – nyt puhuvat asiantuntijat

Kokoomuksen eduskuntaryhmä pyörsi tänään päätöksensä äänestää tyhjää, kun eduskunta käsittelee Suomen kantaa EU:n 750 miljardin elpymispakettiin. Simo Alastalo Demokraatti

Uuden elvytyspakettiin myönteisesti suhtautuvan linjan taustalla on salikäsittelyn pohjana oleva valtiovarainvaliokunnan mietintö, jonne kirjattiin 8 lausumaa, joita sekä hallitus että kokoomus valiokunnassa tukivat.

Valiokunta edellyttää mietinnön lausumissa, että Suomi ei hyväksy vastaavaa, komission velanottoa edellyttävää pakettia toista kertaa eikä mekanismin tulkitsemista pysyväisluonteiseksi. Lisäksi Suomi tulee jatkossa muun muassa edellyttämään no bail out -periaatteen noudattamista.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo oli kirjauksiin tyytyväinen. Kun Orpolta kysyttiin, sitovatko valiokunnan uudet linjaukset myös Suomen seuraavan hallituksen EU-linjauksia, hän vastasi näin:

– Ilman muuta se tarkoittaa sitä. Jos eduskunnan 2/3:n enemmistö tämän mietinnön hyväksyy, se sitoo ja ohjaa istuvan hallituksen mutta myös tulevien hallitusten toimintalinjaa. Siksi tämä on hyvin merkittävää, Orpo sanoi.

Mutta sitovatko valtiovarainvaliokunnan EU-poliittiset kirjaukset myös tulevia hallituksia? Demokraatti kysyi asiaa Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtajalta Timo Miettiseltä ja valtiosääntöoikeuden emeritusprofessori Mikael Hidéniltä.

Miettinen pitää Orpon tulkintaa pitkälle vietynä mutta näkee sen sopivan yhteen kokoomuksen ajattelun kanssa.

”Se ei ole sidonnaisuutta esittäjään vaan linjaan.”

– En osaa sanoa millä tavoin kirjaukset erityisesti ohjaisivat tai rajoittaisivat tulevien hallitusten toimintamahdollisuuksia. Ehkä se on vähän liian pitkälle viety väite. Samoin kuin se, että Euroopassa luettaisiin mietintöä kovin tarkkaan, Miettinen sanoo.

Mikael Hidén näkee asian monisyisempänä, mutta yksinkertaistettuun kyllä tai ei -kysymykseen hänkin vastaisi ei. Valtiovarainvaliokunnan kanta EU:n elpymispaketista ei sido tulevien hallitusten EU-politiikkaa, vaikka täysistunto mietinnön hyväksyisi.

– Vastaus on ei, jos pitää kyllä tai ei vastaus antaa. Eduskunta ei voi juridisesti sitoa tulevia hallituksia olemaan tiettyä mieltä. On eri asia, jos kannanotolla on kytkentöjä johonkin sitovaan lainkohtaan, Hidén sanoo.

Hidénin mukaan eduskunnan täysistunnon hyväksymien valiokuntamietintöjen tulevaisuuden merkitys riippuu paljolti poliittisesta tilanteesta.

– Jos asia on tärkeä ja eduskunta arvioi sen sellaiseksi, kyllä niillä valiokunnan kannoilla tietysti arvovaltaa on, johon voidaan vedota myös seuraavien hallitusten aikana.

– Jokin kanta voi sisältää niin arvokkaan Suomen intressien mukaisen linjauksen, että sen seuraamisen ajatellaan olevan Suomen etu.

– Silloinkaan se ei ole sidonnaisuutta siihen, että valiokunta on näin sattunut esittämään, vaan siinä pitkäjänteisesti esitetyssä sisällössä nähdään jotakin arvokasta. Se ei ole sidonnaisuutta esittäjään vaan linjaan, Hidén sanoo.