Orpo kehui Ykkösaamussa talouskasvun johtuvan Sipilän hallituksesta – leikkaisi asumistuesta ja vaatii ”miljarditason kavennusta” julkisiin menoihin

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo oli tänään Yle TV1:n Ykkösaamun haastateltavana. DEMOKRAATTI Demokraatti

Toimittaja totesi Orpolle ohjelman aluksi Suomen päässeen koronan hieman helpotettua nopeasti kasvuun mukaan ja kysyi mikä hyvässä kehityksessä on Marinin (sd.) hallituksen politiikan ansiota.

Orpo ei tällaisia ansioita oikeastaan löytänyt, vaan kiitteli talouden kasvusta Sipilän (kesk.) hallituksen toimia. Orpo itse oli tuon hallituksen valtiovarainministeri.

– Viime kaudella tehdyt uudistukset, joilla Suomen kustannuskilpailukyky saatiin kuntoon ja työn vastaanottamisen kynnystä alennettua, niillä oli ja on edelleenkin suuri merkitys. Tosiasia on se, että tämä nykyinen hallitus ei ole tehnyt työllisyyttä ja kasvua lisääviä toimia, ei rakenteellisia uudistuksia vaan on pitänyt hallitusta pystyssä massiivisella velkarahalla. Se on ollut heidän politiikkansa ydin. En valitettavasti kyllä paljon hallituksen ansioksi tässä voi antaa, Orpo sanoi.

Orpolta kysyttiin myös, mihin perustuu se, että Suomen työllisyysaste on nyt parempi kuin koskaan. Tässäkin Orpo viittasi Sipilän hallituskauden toimiin.

Orpon mukaan Marinin hallitus on valinnut ”velkatien, ei uudistusten tietä”.

– Mehän annoimme alusta lähtien tukemme sille, että nimenomaan koronan yli voidaan velkarahalla kantaa meidän yritykset, työpaikat, turvata palvelut ja hoitaa koronaa. Mutta siinä ohessa on käytetty miljardeja kaikkeen muuhun, Orpo sanoi.

Häneltä kysyttiin myös, että mikäli hänestä tulisi pääministeri olisiko uusi kiky- eli kilpailukykysopimus edessä.

– Kiky oli aikansa ratkaisu, varmaan sellaisessa muodossaan sitä ei koskaan nähdä, Orpo sanoi.

Hän jatkoi kuitenkin, että Suomen kilpailukyvystä on pidettävä huolta ja työmarkkinoilla tarvitaan kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaavia ratkaisuja.

”Ei ne kaikki ole mitään kovia keinoja.”

Orpon mukaan hjallitus tällä hetkellä jättää työllisyyttä ja kasvua tukevat uudistukset tekemättä.

Kokoomusjohtajan sanoi, että ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen työttömyyden keston mukaisesti olisi hyvä tehdä nyt. Hän edistäisi myös paikallista sopimista.

– Meillä on paljon erilaisia hyviä keinoja. Ei ne kaikki ole mitään kovia keinoja, Orpo sanoi ja mainitsi tämän jälkeen muun muassa terapiatakuun toteuttamisen tai ulosoton suojaosan merkittävän korottamisen.

Orpon mukaan julkista sektoria ei pitäisi enää missään tapauksessa paisuttaa.

– Minusta oli todella dramaattinen muutos pitkässä suomalaisessa perinteessä, että hallitus heitti 20 vuotta kunnioitetut menokehykset roskiin. Menokehykset ovat olleet se veronmaksajan turva tuhlailevilta poliitikoilta.

Orpon mukaan hallitus ei pysty tekemään poliittisia valintoja eri menokohteiden välillä, vaan ”he antavat kaikille kaiken”.

– Me pitäisimme kiinni menokehyksistä ja tulemme pitämään.

Orpo lupasi, että kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa tulee ”miljarditason kavennusta valtion julkisiin menoihin”. Tässä yhteydessä hän nosti esiin myös asumistukimenot, jotka ovat kymmenessä vuodessa kaksinkertaistuneet.

– Minä en ole ollenkaan varma, että vaikka se on kaksinkertaistunut, että pietuloisemman ihmisen toimeentulo tai asumisen mukavuus on siitä parantunut, vaan rahat ovat valuneet jonnekin muualle eli korkeampiin vuokriin ja omistajille, hän totesi asumistukimenoista.

– Momentti momentilta pitää katsoa läpi, mikä on aivan välttämätöntä. Me haluamme turvata kaikkein tärkeimmät asiat, meidän hyvän koulutuksen peruskoulusta tutkimukseen. Me haluamme turvata sen, että tämä maa on turvallinen, poliisien määrän. Samaan aikaan me tarvitsemme palomiehiä ja pelastustyöntekijöitä. Me haluamme, että meillä on riittävästi hoitajia ja lääkäreitä. Näihin perusasioihin ei kosketa.

Orpo sanoi, että hallitus tekee ensi vuoden budjetin tämän vuoden talouskasvun sokaisemana seitsemän miljardin alijäämälle.

– Nyt on se aika milloin pitäisi kiristää, saada velkaantuminen kuriin ja varautua taas siihen pahempaan päivään.

Sitä Orpo ei tässä yhteydessä maininnut, että hän on kaavailemassa ensi vaalikaudelle parin prosenttiyksikön kokonaisveroasteen laskemista.

”Minä näen tämän tällaisena pienenä falskina temppuna.”

Myöhemmin haastattelussa palattiin kuitenkin verotukseen. Esiin nousi se, että valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) on väläyttänyt ansiotulojen veronalennuksia jo tällä vaalikaudella.

Orpo totesi, että ensi vuoden budjetissa ei ole sanaakaan ansiotuloverotuksen keventämistä.

– Minä näen tämän tällaisena pienenä falskina temppuna. Hän kävi siellä Keskuskauppakamarin tilaisuudessa väläyttämäs sä veronkevennyksiä ansiotuloihin vuodelle 2023 ja totesi lähes seuraavassa lauseessa, että tuskin tämä hallituskumppaneille kelpaa. Minusta se ei ollut kovinkaan uskottavaa. Teot ovat jotain ihan muuta.

Orpon mukaan ansiotulojen keventämisen pitäisi ehdottomasti olla hallituksen valikoimassa.

– Me tulemme omassa vaihtoehdobudjetissamme näyttämään, että voidaan samaan aikaan keventää verotusta, vähentää julkisia menoja, ottaa vähemmän velkaa ja saada ihmisille enemmän työtä.