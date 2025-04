Orpo kiemurteli IS:n tentissä Satosen Kela-kuviosta – Lindtman ärähti: ”Paniikki puseroon vaalien alla”

SDP:n ja kokoomuksen puheenjohtajat kohtasivat aamulla Ilta-Sanomien Vaaligrillissä. Petteri Orpo (kok.) pääsi tai joutui kommentoimaan Kelan uuden pääjohtajan valintaa. Antti Lindtman (sd.) ei ostanut meriselityksiä. Rane Aunimo Demokraatti

Kelan pääjohtajan valinta päätettiin siirtää vaalien alta huhtikuun loppuun. Ratkaisua on selitetty prosessilla, vaikka yleisesti pidetään selvänä, että tehtävään valitaan poliittisella nimityksellä työministeri Arto Satonen (kok.).

Orpo toisteli IS:n kaksintaistelussa, että valinnan tekee Kelan valtuusto. Valtuustossa maan hallituksen edustajilla on enemmistö.

– Antaa nyt Kelan valtuutettujen tehdä työnsä ja valitsevat varmasti oikein hyvän henkilön, Orpo kommentoi.

Pääministeri kierteli, että hänellä olisi jokin rooli asiassa.

– Antaa nyt Kelan valtuutettujen tehdä työnsä ja he päättävät tästä asiasta. Tämä ei ole hallituksen asia. Toki siellä on kokoomuksen edustajia, mutta he tekevät varmasti parhaan mahdollisen ratkaisun.

Lindtman arveli Orpoa kuunneltuaan, että eiköhän suomalaiset osaa tehdä johtopäätökset, mistä asiassa on kyse.

– Kokoomus yrittää juntata oman miehensä Kelan pääjohtajan paikalle perussuomalaisten tuella, mutta nyt meni niin sanotusti paniikki puseroon vaalien alla.

Lindtmanin mielestä Kela-tapaus ja Satosen nimitys on jatkoa hallituksen pimityksille erinäisistä leikkauksista.

– Ja kun tämä on liian kiusallista, tätä ei haluta tehdä ennen vaaleja, mutta eiköhän se sieltä vaalien jälkeen tule.

KAKSIKOLTA otettiin myös kommentit Ylen tänään ilmestyneeseen alue- ja kuntavaaligallupiin, joka eroaa merkittävästi Helsingin Sanomien edellispäivän gallupista. Ylen mukaan kokoomus on ajanut SDP:n etumatkan käytännössä kiinni.

– SDP on se, joka lähtee nousussa näihin viimeisiin viikkoihin. Tämä (Ylen) mittaus oli viimeisen kuukauden ajalta ja tuorein on Helsingin Sanomien mittaus, jossa SDP on ollut viimeisen kahden viikon aikana selvästi nousussa. Se on selvää, että tiukka tästä kisasta tulee. Ratkaisevaa on se, lähtevätkö ihmiset liikkeelle ja äänestämään, Lindtman sanoi.

Orpo puolestaan näki, että uusimmassa gallupissa näkyy kokoomuksen kova työ.

– Nyt on päästy vaalikeskusteluissa siihen ytimeen, että mistä vaaleissa on kyse. Se on saanut selvästi meidän kannattajamme heräämään siihen, että nämäkin ovat tärkeät vaalit. Näissäkin on kyse siitä, miten pidetään veronmaksajien rahoista huolta, miten hoidetaan yrittäjien asiaa, miten palvelut järjestetään fiksulla tavalla.