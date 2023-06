Orpo kiisti tiedot viime hetken iltalypsyistä, hallitusohjelma julki ehkä huomenna – ”Meillä on aika hyvä henki”

– Vähiin käy ennen kuin loppuu, hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) sanoi tänään medialle tullessaan Säätytalolle. DEMOKRAATTI Demokraatti

Tänään hallitusneuvotteluissa on määrä käsitellä viimeiset asiat talouspöydässä ja tehdä viimeistelyä puheenjohtajapöydässä.

– Toivottavasti kaikki ratkeaa.

– Minulla ainakin on tavoitteena, että valmista tulisi, Orpo sanoi.

Orpon mukaan tänään ratkennee, pystytäänkö huomenna pitämään tiedotustilaisuus hallitusohjelmasta. Mahdollista on sekin, että tilaisuus voisi olla vasta viikonloppuna.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra antoi ymmärtää eilen illalla myöhään, että neuvotteluissa olisi nähty viime hetken iltalypsyjä.

Juttu jatkuu tviitin jälkeen…

Klo 22 ulos Säätytalolta. Ja ei, vieläkään ei ole valmista. Kokeneemmat kertovat, että alkaa olla suurten sammakkojen ja ihan perverssin lypsyn aika 🤔 Parempi siis käydä välillä nukkumassa ja mehustamassa pari vihermehua.#hallitusneuvottelut — Riikka Purra (@ir_rkp) June 14, 2023

Orpo vaihtoi huumorivaihteen päälle asiaa kommentoidessaan.

– Ainakin me käsittelimme eilen maa- ja metsätalouspaperin, siinä ei ollut ainakaan lypsystä kysymys.

– Kyse on vaan siitä, että ollaan hyvin tarkkoina kirjauksissa ja halutaan käydä perusteellisesti läpi. Siinä sitten aikaa kuluu ja siinä voi joku tuskastua, mutta valmista tuli hyvin monessa asiassa. Ei minusta mitään erityistä draamaa tai lypsyä ollut liikkeellä, hän vastasi vakavammin.

MEDIATIETOJEN mukaan polttoaineiden jakeluvelvoitteen kiristymistä ja tästä seuraavan menoveden hinnannousun kompensointia oltaisiin ratkomassa siten, että jakelijat voisivat uusiutuvan polttoaineen kallistuessa rikkoa jakeluvelvoitetta. Tämä mahdollistuisi seuraamusmaksuja alentamalla.

Media kysyi Säätytalolla Orpolta, haluaako hallitus kannustaa bensan jakelijoita rikkomaan lakia?

– Ei varmasti halua, Orpo sanoi.

– Kyllä se on minun käsitykseni mukaan hyvin vastuullinen malli.

Sote-säästöjen mittakaava on Orpon mukaan ”miljardin päälle” eli tämän verran uusi hallitus pyrkisi hillitsemään lisää sote-menojen kasvua.

– On varmasti elementtejä, joilla, esimerkiksi lainsäädännön muutoksilla, haetaan myöskin säästöjä ja tehokkuutta. Ei pitäisi olla mitään kohtuutonta. Myöskin todella paljon on haettu keinoja, joilla pystytään tekemään asioita tehokkaammin, paremmin ja fiksummin ja sitä kautta saada aikaan neljässä vuodessa se kulujen hillintä.

Ansiotuloverotuksen keventämiseen Orpo vastasi, että verot tulee viimeisenä ratkottavaksi puheenjohtajapöytään. Ansiotuloverotus on yksi elementti, mutta kokonaisuudessa kaikki vaikuttaa kaikkeen.

– En lähde ennakoimaan sitä. Toivon, että ostovoimaa pystytään vahvistamaan myöskin veroratkaisulla.

SEN Petteri Orpo vahvisti, että asumistuesta leikataan satoja miljoonia. Hän totesi asumistukijärjestelmän menojen liki tuplaantuneen viimeisen kymmenen vuoden aikana.

– En ole aivan vakuuttunut siitä, että rahat aina ohjautuvat parhaalla tavalla tuen tarvitsijoille. Sitä on käyty läpi hyvin huolella ja pyritty löytämään oikeudenmukaisia ratkaisuja koko järjestelmään.

Orpo sanoi, että hallitus kuitenkin varmistaa sen, että kaikkein eniten tukea tarvitsevat saavat tuen.

Orpon mukaan pitkään venyneissä hallitusneuvotteluissa kaikkein ilahduttavinta on ollut se, että neljä lähtökohtaisesti hyvin erilaista puoluetta on pystynyt vaikeista asioista huolimatta puhumaan, keskustelemaan ja etsimään ratkaisuja ja on löytänyt niitä.

– Minusta lopputulema on se, että meillä on aika hyvä henki.