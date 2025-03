Orpo kommentoi Trumpin shokki-ilmoitusta: ”Totta kai se on huono uutinen”

Kaikki eduskuntapuolueet ovat edelleen sitoutuneita paitsi Ukrainan tukemiseen myös valmiita vähintäänkin keskustelemaan Suomen puolustusmenojen kasvattamisesta. Simo Alastalo Demokraatti

Yhteinen näkemys tuli ilmi pääministeri Petteri Orpon (kok.) koolle kutsumassa parlamentaarisessa tapaamisessa Valtioneuvoston juhlahuoneistossa Smolnassa tiistaina.

Ensisijainen kokoontumisen syy oli Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoitus keskeyttää Ukrainan aseellinen tukeminen siihen saakka, kunnes Ukrainan johtajat ovat ”vilpittömästi sitoutuneet rauhaan”.

SUOMELLA ei Orpon mukaan ole Trumpin linjauksen tarkemmasta sisällöstä vielä täyttä käsitystä.

– Ensinnäkin meillä ei ole vielä yksityiskohtaisesti tietoa, mitä kaikkea se tarkoittaa, mutta totta kai se on huono uutinen, Orpo sanoi tiedotustilaisuudessa.

Trump on Orpon mukaan halunnut luoda painetta Ukrainan suuntaan sodan päättämiseksi, mikä nostaa huomattavasti Euroopan Ukraina-tuen kiireellisyyttä.

– Tämä pitää ottaa erittäin vakavasti.

Vieläkö olemme Yhdysvaltain kanssa samalla puolella pöytää Ukraina-asiassa?

– Kieltämättä tässä (Yhdysvaltain) Venäjä- ja Ukraina-suhteessa on ollut hämmentäviä sanavalintoja. Ja jokainenhan me katsoimme varmaan surullisena sitä viime perjantain Valkoisen talon tapahtumaa.

– Toisaalta Yhdysvallat ei ole indikoinut, että he olisivat lähdössä Natosta tai luopumassa Euroopan puolustamisesta tai Ukrainan suvereniteetista. Sitten taas toisaalta Venäjän ymmärtäminen on ollut meille kyllä hämmentävä tulokulma, Orpo tulkitsi.

Yleiseksi näkökulmaeroksi Euroopan ja Yhdysvaltain välillä Orpo hahmotti Euroopan pyrkimyksen Ukrainan vahvistamiseen rauhan saavuttamiseksi, kun Yhdysvallat painostaa Ukrainaa rauhanneuvotteluihin Venäjän kanssa apuaan vähentämällä.

YHDYSVALTOJEN panos Euroopan ja Suomen puolustukseen ja turvallisuuteen on Orpon mukaan edelleen aivan keskeinen.

– Kaikista ristiriitaisuuksista huolimatta, niin tätä suhdetta pitää pystyä parantamaan ja vaalimaan. Se on meidän turvallisuutemme kannalta aivan oleellista, Orpo sanoi.

Jos Yhdysvallat lopettaisi pysyvästi aseellisen tukensa Ukrainalle, Euroopan olisi välttämätöntä lisätä omaa tukeaan. Orpo muistutti, että eurooppalaisilla mailla on myös asejärjestelmiä, joita voisi toimittaa enemmän Ukrainaan.

– Kyllä tosiasia on se, että Yhdysvaltojen tuki materiaalinen ja muu sotilaallinen tuki on hyvin kriittistä ja sitä tarvittaisiin. Mutta jos Yhdysvallat ja kuinka laajasti etenee tämän aamuisen ilmoituksen kanssa, niin silloin Euroopan ja muiden auttamiseen halukkaiden maiden on tehtävä kaikkensa, jotta sitä aukkoa täytetään.

UKRAINALLA on Orpon arvion mukaan mahdollisuus selvitä myös pelkän eurooppalaisen tuen varassa, vaikka ”vaikeuskerroin kasvaisikin” hänen mukaansa huomattavasti.

– Euroopalla on itselläänkin valtava voima yhdessä toimessaan ja halutessaan, mutta samaan aikaan kaikki tietävät sen, että Yhdysvallat on ylivoimainen sotilaallinen mahti ja sen kyvykkyyksiä tarvitaan.

– Kyllä Euroopan pitää huolta Ukrainan kyvystä puolustautua ja auttaa Ukrainaa siinä, että syntyy oikeudenmukainen rauha.

Parlamentaarisen tapaamisen asialistalla oli myös torstaina Brysselissä järjestettävä EU:n päämieskokous, jossa käsitellään paitsi Ukrainan tukemista myös eurooppalaisen puolustuksen vahvistamista.

Orpon mukaan Suomi kaipaa lisätietoja myös EU:n komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin tänään esittämästä 150 miljardin puolustusrahoitusvälineestä. EU myöntäisi välineen kautta jäsenmaille lainoja yhteisten puolustusinvestointien rahoittamiseen ja Ukrainan tuen kasvattamiseen.

– Sen täytyy olla ensimmäinen aalto, jolla nopeasti vahvistetaan puolustusinvestointikykyä ja niiden valtuuksia puitteissa, jotka käytännössä ovat jo olemassa. Eli EU:n omaa budjettia vastaan voidaan ottaa lainaa, joka edelleen ohjataan jäsenmaille puolustusteollisuuteen.