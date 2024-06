Orpo Lindtmanin SDP:stä: “Minä en ole nähnyt niitä merkkejä valitettavasti” – pääministeri linjaa nyt myös sunnuntailisiä

Puoluekokouksen superviikonloppua alkaa kääntyä loppusuoralle. Kokoomuksen puoluekokouksessa Tampereella valitaan vielä varapuheenjohtajat. Johannes Ijäs Demokraatti

Tunnelma puoluekokouksessa on ollut leppoisa, onhan kokoomus edennyt puheenjohtajansa Petteri Orpon johdolla viime vuodet erilaisissa vaaleissa voitoista voittoihin.

Pelottaako menestys jo?

– Ei se pelota. Minä ymmärrän sen, kuinka vaikea tämä aika on ja tämä väki ymmärtää sen, Orpo vastaa Demokraatin haastattelussa.

– Meillä on selkeä linja ja visio, mitä me Suomena ja kokoomuksena tavoittelemme. Olemme sitoutuneet työhön ja sille on vahva tuki. Se antaa sellaisen hyvän selkänojan. En minä tulevia sen enempää mieti, Orpo sanoo.

Muut kuitenkin miettivät.

Orpo kokee tämän niin, että kokoomusta jotenkin syyllistetään ja sillä pelotellaan.

– Kyllä se on ihan suomalaiset, jotka ovat äänestäneet eri vaaleissa nämä tulokset. En osaa siitä itseeni ottaa. Ihmettelen tätä tulokulmaa. Mutta sitten taas toisaalta se, että kokoomuksella on vahva asema, se tuo meille vastuun. Minä olen puhunut täällä yhteistyöstä koko eilisen päivän. Kyllä kokoomus on valmis tekemään yhteistyötä. Erityisen, totta kai, tärkeää ja perinteistä se on ulko- ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa, koska me olemme perinteisesti tehneet yhteistyötä Suomessa ja hakeneet konsensusta. Me olemme yksituumaisia. Sitä täytyy vaalia. Siinä on opposition ja eduskunnan kanssa yhteistyö kaikki kaikessa.

– Sitten on tietenkin talous- ja työllisyyslinja. Siinä minä olen huomannut, että suhteessa vasemmisto-oppositioon, me olemme edelleen aivan eri mieltä sekä tilannekuvasta että keinoista. Siinä yhteistyön tekeminen on hyvin vaikeaa. Keskustan osalta minä en tiedä, mikä heidän linja on. Nyt kun uusi puheenjohtaja (Antti Kaikkonen) aloittaa, katsotaan, millainen linja muodostuu. Se paljon määrittelee yhteistyömahdollisuuksia.

ORPO ei ole puoluekokouksessa sulkenut pois sitä, että olisi ehdolla puheenjohtajaksi vielä seuraavassakin puoluekokouksessa kahden vuoden kuluttua.

Orpo kakkosta (kakkoshallitusta) kohti tähtäät?

– Suomen kuntoon laittaminen vaatii koko tämän vuosikymmenen. Sillä mielellä tehdään, että se työ jatkuu. Niin kuin sanoin eilen, en sulje pois sitä mahdollisuutta, mutta kaksi vuotta on pitkä aika politiikassa. Katsotaan sitten.

Antti Lindtmanin johtaman SDP:n Orpo ei koe tulleen yhtään lähemmäs kokoomusta.

– Minä en ole nähnyt niitä merkkejä valitettavasti. Se talouspolitiikan kokonaisuus, mitä he ovat olleet tekevinään, on jäänyt erittäin kevyeksi. Käytännössä he vastustavat kaikkia meidän uudistuksiamme. En näe oikeastaan ollenkaan eroa siihen, mikä se Marinin-Rinteen linja oli, Orpo sanoo.

Keskustan väistynyt puheenjohtaja Annika Saarikko spekuloi Jyväskylän puoluekokouksessa kokoomuksen, keskustan ja SDP:n hallitusyhteistyöllä. Orpo ei vaikuta näistä puheista innostuvan.

– Se oli väistyvän puheenjohtajan viimeinen puhe. Olisi ehkä voinut lähteäkin vaan.

SUOMEN Pankin pääjohtaja Olli Rehn kertoi hiljattain tuoreen pankin ennusteen pohjalta pitävänsä todennäköisenä, että hallitus joutuu tekemään uusia sopeutuspäätöksiä välttääkseen EU:n komission alijäämämenettelyn.

Kysymys kuuluukin, onko hallitukselta luvassa jälleen lisäleikkauksia. Orpo ei ainakaan ennakoi niitä.

– Olen kehysriihestä lähtien sanonut, että on tehty todella paljon. Minä uskon ja toivon, että nämä riittävät. Me seuraamme, niin kuin olemme tehneet tähänkin asti, koko ajan talouspoliittisen ministerivaliokunnan puitteissa talouden kehittymistä.

– Se on nyt selvää, että tämä on nyt todella hidasta tämä talouden liikkeellelähtö, mutta samaan aikaan esimerkiksi EKP:n korkojen lasku, joka toivottavasti jatkuu, antaa valoa. Kyllä vientitilastoissa näkyy jonkin verran positiivista. Minä toivon – toivon varaan ei voi tehdä politiikkapäätöksiä – että tästä lähtee. Siellä on niin paljon patoutunutta investointitarvetta ja ehkä himmattu kulutustakin, että jos se lähtee, se voi mennä nopeastikin parempaan suuntaan. Mutta hallitus on sitoutunut ohjelmaansa. Ja alijäämämenettelyn me haluamme välttää, mutta minä en halua tässä ryhtyä maalailemaan mitään seuraavia säästöjä. Eikä yhden ennusteen perusteella niitä tehdä. Me teemme niitä päätöksiä sitten taas, kun on sellainen päätöksenteon momentti.

Maanantaina taloustilanteesta saadaan jälleen tuoretta tietoa, kun valtiovarainministeriön talousennuste julkistetaan.

KOKOOMUS hyväksyi puoluekokouksessaan linjakseen sen, että sunnuntailisät eivät olisi enää turvattu lakisääteisesti, vaan ne vietäisiin paikallisen sopimisen piiriin. Tätä kommentoivat eilen niin SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi kuin kansanedustaja Pinja Perholehto.

– Nyt kokoomus on hyökkäämässä myös sunnuntailisien kimppuun. Tämä on pöyristyttävää politiikkaa ja osuu ihmisiin, joita Orpon-Purran hallitus on jo muutenkin lyönyt. Tämä on kohtuutonta! Näkkäjärvi sanoi tiedotteesssaan.

– Päätös osoittaa täydellistä ymmärtämättömyyttä ja välinpitämättömyyttä palkansaajien arkea kohtaan, Perholehto puolestaan jyrähti.

Orpo sanoi, ettei tiedä, mihin he viittaavat.

– Me emme ole koskemassa sunnuntailisiin.

Tämä hallitus ei sunnuntailisiin koske?

– Ei.

Ja kokoomus ei niitä (sunnuntailisiin koskemista) nyt sinun johdollasi lähde ajamaankaan?

– Ei. Ei aja.

– Minä muistan sen keskustelun suunnilleen puoluehallituksessa. Me totesimme, että me emme avaa tätä keskustelua. Sen takia varmasti se puoluehallituksen vastaus on sellainen kuin se on. Siinä saa venyttää tulkintaa minusta aika paljon, jos me olisimme nyt sunnuntailisien kimpussa. Ei ole tarvetta, halua.

HELSINGIN Sanomat julkaisi toissapäivänä artikkelin, jonka mukaa oikeustieteilijät tyrmäävät täysin hallituksen esittämän ”käännytyslain”.

Petteri Orpo toteaa, että asia on perustuslakivaliokunnan käsissä.

– Minä en ole perustuslakivaliokunnan jäsen. Me näemme sitten, mihin siinä päädytään. Alusta lähtien on ollut tiedossa se, että tämä on vähintään jännitteinen lainsäädännön ja ihmisoikeussopimusten kanssa. Se on ollut tiedossa. Sitten me olemme tehneet siitä huolimatta tämän (hallituksen esityksen), koska me asetamme kansallisen turvallisuuden edelle. Sitä punnintaa edelleen tehdään, Orpo toteaa.

– Olen sanonut senkin, että kun se on selvää, että tässä on tämä jännite ja sen perusteella voi sanoa, että ei käy, mutta me joudumme miettimään, että miten tämä ratkaistaan. Pitäisi olla myöskin ratkaisuvaihtoehtoja. Kyseessä kun on välineellistetty maahantulo -ase käytännössä meidänkin yhteiskuntaa kohtaan, hallituksella on velvollisuus etsiä siihen ratkaisuja. Nämä kaikki ovat ihan entisellään, mutta katsotaan rauhassa, mikä siitä tulee.