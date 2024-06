Petteri Orpo ei osallistu Helsinki Pride -kulkueeseen – näin hän perustelee

Demokraatti selvitti hiljattain, että Helsinki Pride -kulkueeseen on osallistumassa ainakin neljä Petteri Orpon (kok.) hallituksen ministeriä. Johannes Ijäs Demokraatti

Helsinki Pride -viikko järjestetään 24. – 30. kesäkuuta. Varsinainen Pride kulkue järjestetään lauantaina 29. kesäkuuta.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ei vielä tuolloin tiennyt, onko hän osallistumassa Helsinki Pride -kulkueeseen. Orpo kertoi, ettei ollut vielä perehtynyt asiaan.

Nyt Orpon päätös on selvä. Hän kertoo Demokraatille kokoomuksen puoluekokouksessa Tampereella, ettei ole osallistumassa 29. päivän Helsinki Pride -kulkueeseen.

– En ole.

Orpo on matkustamassa Brysseliin tärkeään Eurooppa-neuvoston kokoukseen, jonka on määrä järjestää aikataulujen mukaan 27.-28.6. Kokous saattaa myös venyä pidemmälle.

Eurooppa-neuvosto eli EU:n huippukokous on EU:n jäsenvaltioiden valtionpäämiehistä koostuva toimielin.

Orpo toteaa, että vielä ei tiedä, kuinka kauan kesäkuun lopun kokous kestää.

– Mutta minulla on varattu koko homma siihen, en ole sen takia tätä (Helsinki Pridea) nyt ohjelmaani suunnitellut.

Tiedät, että et ole siellä (Helsinki Pridella) mukana?

– Minusta se ei nyt minun aikatauluillani ole mahdollista.

– Siellä on kokoomuslaisia mukana, varmaan aika paljonkin.

Oletko silloin matkalla vielä 29.6.?

– Minä en tiedä sitä vielä, mutta tämä Eurooppa-neuvosto on minulle nyt kaikki kaikessa. Meillä on niin isoja asioita. Meillä on hakusessa siihen vielä tarvittaessa neuvotteluja ja bilateraaleja samaan reissuun.

Kesäkuun Eurooppa-neuvoston aiheita ovat Ukraina, turvallisuus ja puolustus, kilpailukyky, ulkosuhteet sekä tuleva

institutionaalinen kausi.

Millaiset terveiset haluat lähettää Pride-tapahtumaan?

– Me teemme tällä hetkellä itse asiassa todella paljon töitä meidän viime syksyn tiedonantomme pohjalta yhdenvertaisen, syrjimättömän ja rasismista vapaan Suomen puolesta. Koen, että nämä ihmiset nimenomaan ovat näiden arvojen puolesta liikkeellä ja se on oikein.

Valtioneuvosto hyväksyi viime elokuuta tiedonannon toimista, joilla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Myöskään viime kesänä Orpo ei osalistunut Prideen. Hän ei tuolloin kommentoinut mistä poisjäänti johtui, mutta Helsinki Pride -yhteisö oli tuolloin kieltänyt kokoomusta ja keskustaa osallistumasta kulkueeseen virallisena yhteistyökumppaneina, koska osa puolueiden kansanedustajista oli äänestänyt eduskunnassa translakia vastaan.