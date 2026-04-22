22.4.2026 11:20 ・ Päivitetty: 22.4.2026 11:29

Orpo: Loppusuoralla ollaan – Purra: Tulossa ”mittava paketti”

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) saapui eduskunnan täysistuntoon kehysriihineuvotteluista Säätytalolta.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan kehysriihineuvotteluissa on menossa viimeistelyvaihe, jossa on joitain ratkaisemattomia kysymyksiä.

– Sekin vaihe toki ottaa aikansa, mutta uskon, että pääsemme tänään kertomaan tuloksista, ehkä jo iltapäivällä. Loppusuoralla ollaan, Orpo sanoi medialle eduskunnassa.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ei odotetusti halunnut mennä yksityiskohtiin, mutta oli Orpon lailla optimistisena. Hän puhui ”hyvästä neuvotteluhetkestä”.

– Uskon kyllä, että päästään hyvään lopputulokseen.

Purra ei kommentoinut myöskään kasvu- ja työllisyystoimien suuruusluokkaa muuten kuin sanomalla, että tulossa on ”mittava paketti” kasvuun, työllisyyteen, liikenteeseen ja Itä-Suomeen.

KYSYMYKSIIN polttoaineen jakeluvelvoitteesta ja muista julkisuudessakin olleista yksityiskohdista myös Orpo toisti, että niistä kerrotaan vasta, kun kaikesta on sovittu.

– Jatkan tylsää linjaa ja totean, että tiedotetaan, kun kaikki on valmista.

Yhdysvallat on päättänyt lykätä joidenkin eurooppalaisten liittolaistensa sotatarviketilausten toimittamista omien sotatoimien Iranissa vuoksi.

Kysyttäessä asiasta Orpo vakuutti, että ”puolustuskykymme ei ole vaarassa”.

– Tuotantokapasiteetti on rajallinen ja Yhdysvalloilla on tiettyjä tarpeita. Käytän kuitenkin tässä tilaisuuden taas painottaa, että eurooppalaisen puolustusteollisuuden kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan vähentää riippuvuutta muista.

RKP:N puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz kommentoi neuvottelujen etenevän pala palalta. Hänkään ei vastannut suoraan kysymykseen siitä, aikooko hallitus alentaa jakeluvelvoitetta.

Vahvistamattomien mediatietojen mukaan on epätodennäköistä, että jakeluvelvoitteen alentaminen toteutuisi.

Kaikki puheenjohtajat istuivat eduskunnan kuppilassa kahvilla ennen täysistuntoa, ja tunnelma vaikutti ainakin päällisin puolin melko sopuisalta.

