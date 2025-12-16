Palkittu politiikan aikakauslehti.
16.12.2025 14:28 ・ Päivitetty: 16.12.2025 15:05

Orpo luottaa perussuomalaisiin – silmienvenytyskuvat käsitellään ”asianmukaisella vakavuudella”

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA
Petteri Orpo (kok.) Säätytalolla 16. joulukuuta.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo luottavansa siihen, että perussuomalaisten eduskuntaryhmä käsittelee silmienvenytyskuvia asianmukaisella vakavuudella.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hän ei tiistaina halunnut kommentoida, edellyttääkö hallituksen toimintakyky sitä, että kuvia julkaisseet perussuomalaiset saavat sanktioita. Hän ei myöskään halunnut ottaa kantaa siihen, olisiko esimerkiksi puhuttelu riittävä sanktio.

- Luotan siihen, että perussuomalaisten eduskuntaryhmä asianmukaisella vakavuudella käsittelee tämän asian, Orpo sanoi.

Hän sanoi pitävänsä eduskuntaryhmien johtajien julkilausumaa erittäin hyvänä ja lisäsi, ettei itse hyväksy rasismia missään muodossa.

Pääministerin mukaan on vielä ennenaikaista arvioida sitä, kuinka syvää vahinkoa kuvat ovat tehneet Suomen maakuvalle.

Hallituspuolueiden puheenjohtajat sopivat syyskuun alussa sanktiomenettelystä tapauksissa, joissa hallituspuolueiden edustajan kielenkäyttö on hallituksen rasisminvastaisen yhdenvertaisuustiedonannon vastaista.

Ministereiden tapauksessa asia käsitellään puolueiden puheenjohtajien kesken. Kansanedustajien tapauksessa asia käsitellään eduskuntaryhmien puheenjohtajien kokouksessa. Jos rike todetaan, edustajan oma ryhmä antaa kansanedustajalle sanktion.

Juttua täydennetty kauttaaltaan klo 17.04.

