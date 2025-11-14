Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

14.11.2025 11:43 ・ Päivitetty: 14.11.2025 11:43

Orpo lupasi 100 000 työpaikkaa – ennuste näyttää 9000:ta työpaikkaa

LEHTIKUVA / ELSA PAAKKINEN
Työ- ja elinkeinoministeriön ennusteen mukaan työttömyys on nyt huipussaan, ja tästä aletaan tulla hitaasti alaspäin.

Työllisyys kääntyy kasvuun vielä loppuvuoden aikana, ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Käänne on kuitenkin hidas, luonnehti ministeriön erityisasiantuntija Liisa Larja tiedotustilaisuudessa perjantaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ennusteen mukaan vuonna 2027 työllisiä olisi 2  637  000. Hallituksen aloitusvuoden 2023 vuosikeskiarvo oli 2  628  000 työllistä.

Näin laskettuna työllisten määrä kasvaisi hallituskauden loppuun mennessä vain noin 9  000:lla, vaikka pääministeri Petteri Orpo (kok.) lupasi 100  000 työpaikkaa.

Myöhemmin hallitus alkoi puhua päätösperäisistä työpaikoista, ja siihen tavoitteeseen ollaan Larjan mukaan pääsemässä.

-  Siinähän ollaan jo yli 90  000 työllisen. Siltä osin meillä työllisyystavoite on aika lailla saavutettu.

Syy siihen, miksi tämä ei tällä hetkellä näy suhdannetyöttömyyden luvuissa, on Larjan mukaan se, että hallituksen toteuttamat rakenteelliset toimet ovat niin sanottuja tarjontatoimia.

-  Juuri sitä on saatu, mitä on tilattu, eli työvoima on kasvanut tosi paljon. Mutta hyvä työvoiman tarjonta ei matalasuhdanteessa käänny työllisyydeksi, vaan näkyy siinä, että meillä itse asiassa on aika paljon työttömyyttä, Larja sanoi STT:lle tilaisuuden jälkeen.

Lisää aiheesta

Ministeriö lupaa: Teollisuus ja investoinnit tuovat työtä jo tänä syksynä

Toisaalta tilanne luo hänen mukaansa hyvän perustan tulevaan. Siinä vaiheessa, kun talous lähtee kasvamaan ja työmarkkinat kuumenemaan, kasvu ei taitu siihen, että työvoimaa ei olisi saatavilla.

TEM ennustaa 15-64-vuotiaiden työllisyysasteen laskevan tänä vuonna keskimäärin 71,4 prosenttiin, mutta nousevan ensi vuonna 71,7 prosenttiin ja sitä seuraavana vuonna 72,3 prosenttiin.

Työllisyys kasvaa hitaammin kuin työvoima lisääntyy, joten työttömyysaste on yhä synkkä.

-  Työttömyys on nyt huipussaan, ja tästä aletaan tulla hitaasti alaspäin. Ongelma on se, että kun ihmisiä tulee lisää työmarkkinoille, työttömyys ei pysty niin nopeasti laskemaan, TEMin erityisasiantuntija Erno Mähönen sanoi.

ETENKIN pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut hyvin rajusti viimeisen vuoden aikana. Syynä tähän on TEMin mukaan osittain se, että entistä harvempi työtön työnhakija on työnvälitystilaston mukaan kirjattu työllistymistä edistävään palveluun.

Ennusteen mukaan pitkäaikaistyöttömyyden odotetaan kuitenkin kääntyvän laskuun vuoden 2027 aikana.

Työttömien työnhakijoiden määrän ennustetaan kasvavan vielä pitkälle ensi vuoteen.

Teksti: STT/Sanna Nikula

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

14.11.2025 09:15

Ministeriö lupaa: Teollisuus ja investoinnit tuovat työtä jo tänä syksynä

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Jääskeläinen

Politiikka
14.11.2025
Katariina Souri perusti oman puolueen – idolina Miina Sillanpää
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
13.11.2025
Evp-upseeri: Ruplat eivät haise – itäbisnes kelpaa suomalaisille yhä
Lue lisää

Annikki Alku

Teatteri ja Tanssi
14.11.2025
Arvio: Elitistinen esitys näyttää terapiasessiolta, jota ei pitäisi joutua seuraamaan
Lue lisää

Kari Sallamaa

Kirjallisuus
14.11.2025
Arvio: Pahinta Maarit Tastulan kirjassa on sama tekoempaattinen ja iholle käyvä esitystapa kuin televisiossa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU