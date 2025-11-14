Orpo lupasi 100 000 työpaikkaa – ennuste näyttää 9000:ta työpaikkaa

Työllisyys kääntyy kasvuun vielä loppuvuoden aikana, ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Käänne on kuitenkin hidas, luonnehti ministeriön erityisasiantuntija Liisa Larja tiedotustilaisuudessa perjantaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ennusteen mukaan vuonna 2027 työllisiä olisi 2 637 000. Hallituksen aloitusvuoden 2023 vuosikeskiarvo oli 2 628 000 työllistä.

Näin laskettuna työllisten määrä kasvaisi hallituskauden loppuun mennessä vain noin 9 000:lla, vaikka pääministeri Petteri Orpo (kok.) lupasi 100 000 työpaikkaa.

Myöhemmin hallitus alkoi puhua päätösperäisistä työpaikoista, ja siihen tavoitteeseen ollaan Larjan mukaan pääsemässä.

- Siinähän ollaan jo yli 90 000 työllisen. Siltä osin meillä työllisyystavoite on aika lailla saavutettu.

Syy siihen, miksi tämä ei tällä hetkellä näy suhdannetyöttömyyden luvuissa, on Larjan mukaan se, että hallituksen toteuttamat rakenteelliset toimet ovat niin sanottuja tarjontatoimia.

- Juuri sitä on saatu, mitä on tilattu, eli työvoima on kasvanut tosi paljon. Mutta hyvä työvoiman tarjonta ei matalasuhdanteessa käänny työllisyydeksi, vaan näkyy siinä, että meillä itse asiassa on aika paljon työttömyyttä, Larja sanoi STT:lle tilaisuuden jälkeen.

Toisaalta tilanne luo hänen mukaansa hyvän perustan tulevaan. Siinä vaiheessa, kun talous lähtee kasvamaan ja työmarkkinat kuumenemaan, kasvu ei taitu siihen, että työvoimaa ei olisi saatavilla.

TEM ennustaa 15-64-vuotiaiden työllisyysasteen laskevan tänä vuonna keskimäärin 71,4 prosenttiin, mutta nousevan ensi vuonna 71,7 prosenttiin ja sitä seuraavana vuonna 72,3 prosenttiin.

Työllisyys kasvaa hitaammin kuin työvoima lisääntyy, joten työttömyysaste on yhä synkkä.

- Työttömyys on nyt huipussaan, ja tästä aletaan tulla hitaasti alaspäin. Ongelma on se, että kun ihmisiä tulee lisää työmarkkinoille, työttömyys ei pysty niin nopeasti laskemaan, TEMin erityisasiantuntija Erno Mähönen sanoi.

ETENKIN pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut hyvin rajusti viimeisen vuoden aikana. Syynä tähän on TEMin mukaan osittain se, että entistä harvempi työtön työnhakija on työnvälitystilaston mukaan kirjattu työllistymistä edistävään palveluun.

Ennusteen mukaan pitkäaikaistyöttömyyden odotetaan kuitenkin kääntyvän laskuun vuoden 2027 aikana.

Työttömien työnhakijoiden määrän ennustetaan kasvavan vielä pitkälle ensi vuoteen.

Teksti: STT/Sanna Nikula