Orpo mahdollisesta puolustuskomissaarin salkusta: “Se on mielenkiintoinen”

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Suomea kiinnostaa Euroopan komissiossa turvallisuuteen ja kilpailukykyyn liittyvät komissaarin salkut. Orpon mukaan salkusta toivotaan mahdollisimman vahvaa. Demokraatti Demokraatti

Suomella on Orpon mukaan kiinnostusta myös puolustuskomissaarin salkkuun, mikäli sellainen päätetään komissioon perustaa.

– Se on mielenkiintoinen. Se on tämän turvallisuuden alla. Päätöstähän ei ole vielä olemassa, että tuleeko puolustuskomissaarin salkkua. Minusta on tärkeintä, että pidämme huolen, että tulevan komission ohjelmassa on hyvin voimakkaasti turvallisuus, puolustusteollisuus ja kokonaisturvallisuuden malli mitä olemme ajaneet. Se pitää olla siellä. Sitten täytyy katsoa se, että onko sillä oma komissaarinsa vai onko se yhdistetty johonkin muuhun tehtävään, Orpo sanoi torstaina eduskunnassa.

KOKOOMUKSEN lähtökohtana on koko ajan ollut se, että tuleva komissaari on ollut ehdolla EU-vaaleissa.

– Ensin valitaan komission puheenjohtaja. Todennäköistä on, että hän on Ursula von der Leyen. Hänen kanssaan, tai kuka se sitten onkaan, lähdetään keskustelemaan salkusta ja portfoliosta. Tässä matkan varrella tulen sitten tekemään esityksen. Nyt ei ole vielä se hetki.

Ehdottaako Suomi yhtä vai kahta nimeä?

– Palataan tähän sitten, kun aika on kypsä.