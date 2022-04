Orpo matkustaa ruotsalaiskollegansa kanssa Washingtoniin keskustelemaan muun muassa Suomen Nato-jäsenyydestä

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja Ruotsin maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson matkustavat huomenna Washingtoniin tapaamaan yhdysvaltalaisia poliitikkoja ja asiantuntijoita. DEMOKRAATTI Demokraatti

Matkan tarkoituksena on keskustella Euroopan turvallisuustilanteesta sekä Suomen ja Ruotsin turvallisuuspoliittisista ratkaisuista, tiedotteessa kerrotaan.

Puheenjohtajat tapaavat perjantaihin kestävällä vierailullaan edustajia esimerkiksi Yhdysvaltain kongressista, kansallisesta turvallisuusneuvostosta, ulko- ja puolustusministeriöstä sekä useista ajatushautomoista.

”Yhdysvallat on Suomen ja Ruotsin läheisimpiä ja tärkeimpiä kumppaneita. Siksi meidän on käytävä jatkuvaa ja syvällistä vuoropuhelua Euroopan turvallisuudesta ja varsinkin turvallisuuspoliittisista ratkaisuistamme. Tavoitteenamme on Suomen liittyminen Naton jäseneksi ja tätä aiomme myös pohjustaa tapaamisissamme. Pyrimme kasvattamaan tietoutta Suomen ja Ruotsin tilanteesta, jotta prosessin edistyminen Washingtonissa olisi mahdollisimman nopeaa ja sujuvaa”, Orpo ja Kristersson sanovat kokoomuksen tiedotteessa.