17.3.2026 13:47 ・ Päivitetty: 17.3.2026 14:08

Orpo medialle: Perintöveroa ei olla poistamassa kehysriihessä

RONI REKOMAA / LEHTIKUVA

Hallitus ei esitä perintöveron poistamista kevään kehysriihessä, sanoo pääministeri Petteri Orpo (kok.) toimittajille eduskunnassa. Asiasta uutisoivat ainakin Iltalehti ja Helsingin Sanomat.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asia ei pääministerin mukaan ole hallituksen valmistelussa.

- Kuten jo olen aikaisemmin sanonut, hallitus noudattaa ohjelmaansa ja siellä tehtyjä päätöksiä. Poukkoileva veropolitiikka ei ole järkevää, Orpo sanoi HS:n mukaan.

Perintöveron poistamisesta ei kuitenkaan ole Orpon mukaan luovuttu kokoomuksen pitkäaikaisena tavoitteena.

MYÖS valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) torjui maanantaina kokoomuksen tarjoaman ajatuksen perintöveron poistamisesta. Purran mukaan hallitus on jo tehnyt isot veropoliittiset päätöksensä eikä valmistele perintöveron poistoa.

- Vuosi sitten päädyttiin kasvutoimena yhteisöveron kevennykseen, ei perintöveron poistoon. Asia ei ole auki eikä uudelleen neuvoteltavissa, Purra kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Purra kertoi pitävänsä perintöveron poistoa hyvin epärealistisena, koska julkisessa taloudessa ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia massiivisille veronalennuksille. Perintöveron poisto maksaisi hänen mukaansa noin miljardista eurosta ylöspäin.

Purran mielestä ”huolettoman veropopulistiset” puheet perintöveron poistamisesta kertovat siitä, että hallituksen kevätriihi ja ensi vuoden eduskuntavaalit lähestyvät.

Juttu päivitetty kauttaaltaan klo 16.08.

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

