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Politiikka

22.6.2026 09:24 ・ Päivitetty: 22.6.2026 11:45

Orpo: ”Ministeri ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää” – Purra: ”Perussuomalaiset äänestää vastaan”

SAARA PELTOLA / LEHTIKUVA
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) vie kiistan järjestöavustuskriteereistä valtioneuvoston istuntoon.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) ajamista sosiaali- ja terveysjärjestöjen leikkauksista ei ole hallituksessa sopua. Perussuomalaiset aikoo äänestää Orpon esitystä vastaan.

Demokraatti

Demokraatti

– Ministeri ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Siksi vien asian valtioneuvoston istuntoon käsiteltäväksi. Säästöihin on sitouduttu ja ne toteutetaan yhdessä, Orpo kirjoittaa X:ssä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra kertoo Helsingin Sanomille perussuomalaisten aikovan äänestää pääministerin esitystä vastaan hallitusta repivässä STEA-avustuskiistassa.

Rydman kertoi viime viikolla STT:lle, etteivät avustuskriteerit ole asia, josta päättäminen kuuluisi hallituksen yhteisesti käsiteltäviin asioihin. Asia on herättänyt närää hallituskumppaneissa, joiden mukaan asia olisi tullut käsitellä yhdessä hallituksen kesken.

Purran mukaan sote-avustusten kriteerit taas kuuluvat ministerin päätösvaltaan eikä Rydmanin päätöksestä tulisi siksi peruuttaa, Helsingin Sanomat kirjoittaa.

RYDMAN on linjannut uusista kriteereistä STEA-avustuksille. Uusien kriteerien mukaan tukea ei enää myönnetä sosiaali- ja terveysalan keskus- ja kattojärjestöille.

Rahoitusta ei lisäksi enää myönnetä järjestöille, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön.

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Uudistuneiden kriteerien vuoksi valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö Soste ilmoitti maanantaina käynnistävänsä muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut koskevat koko henkilöstöä ja voivat johtaa lähes kaikkien työntekijöiden irtisanomiseen. Järjestössä työskentelee 31 ihmistä, ja irtisanomiset voivat johtaa enimmillään 29 työntekijän irtisanomiseen.

Vasemmistoliitto uhkasi viime viikolla esittävänsä Rydmanille epäluottamuslausetta, mikäli sote-järjestöjen STEA-avustusten kriteerejä ei muuteta tai oteta takaisin valmisteluun.

STEA-​avustuksia myönnettiin tänä vuonna yhteensä yli 270 miljoonaa euroa. Sotejärjestöille kohdennetut avustusmäärärahat ovat vähentyneet viime vuosina osana valtiontalouden sopeutustoimia.

Juttua ja otsikkoa päivitetty klo 14.45: lisätty Riikka Purran kommentit.

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