Soste valmistautuu jättipotkuihin, syynä Rydmanin leikkauslinja – ”Ei kuulu demokratiaan”

Sosten hallitus käynnistää muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa käytännössä koko henkilöstön irtisanomiseen. Tiedotteen mukaan neuvottelujen taustalla on STEA:n julkaisema linjaus vuoden 2027 avustuskriteerien tiukentumisesta. Susanna Luikku Demokraatti

Linjauksen mukaan STEA-avustusta ei lähtökohtaisesti enää myönnetä keskus- ja kattojärjestöille eikä vuonna 2027 enää järjestöille, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön.

Soste on valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö. Pääsihteeri Vertti Kiukkaan muutosneuvottelut on pakko aloittaa, koska lain mukaan niin on tehtävä, jos työnantajalle tulee tieto voimakkaasti toimintaan ja työsuhteisiin vaikuttavista asioista.

– Nyt on tullut tällainen tieto. Neuvottelut jatkuvat kesän yli ja seuraamme tilannetta, mutta meillä on pitkiä, keskimäärin 13 vuoden asiantuntijatyösuhteita, joissa on myös pitkät irtisanomisajat, Kiukas kommentoi Demokraatille.

Linjauksen takana on sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps), jonka kritisoidaan toimineen asiassa käytännössä muiden hallituspuolueiden ohi.

Onko riski, että Sosten toiminta loppuu perussuomalaisten manööverin vuoksi kokonaan?

Hänen mukaansa esimerkiksi maksuttomien koulutusten ja lakipalvelujen pakotettu poistuminen tarjonnasta voi johtaa jäsenkatoon, mikä pahentaisi taloustilannetta entisestään.

Sosten nykyinen STEA-avustus on noin 2,8 miljoonaa euroa. Tiedotteen mukaan uusi linjaus aiheuttaa merkittävän riskin siitä, että järjestön STEA-rahoitus lakkaa kokonaan tai olennaisesti vähenee ensi vuoden alusta.

TYÖNANTAJAN alustavan arvion mukaan muutosneuvottelut voivat johtaa enimmillään 29 henkilön työsuhteen päättymiseen. Sostessa työskentelee tällä hetkellä 31 henkilöä, eli käytännössä kyse olisi järjestön toiminnan alasajosta.

Vertti Kiukkaan mukaan tapa, jolla linjaukset on tehty ja tuotu eduskunnan agendalle, on täysin poikkeuksellinen.

– Sen perustelut ja toteutustavat ovat suoraan perussuomalaisilta. En tunnista muilta hallituspuolueita tällaista järjestöihin kohdistettua alasajovimmaa, ja perussuomalaisissakin aihepiiri oli aiemmin – esimerkiksi Juha Sipilän (kesk.) hallituskaudella – marginaalissa.

– Nyt ollaan käytännössä kieltämässä vaikutus- ja avustustyö vain yhdeltä eli sote-sektorin järjestöiltä, mitä ei voi pitää parlamentaariseen ja pohjoismaiseen demokratiaan kuuluvana toimintana. Toivomme ja odotamme, että tämä poikkeustila kumotaan, kun hallitus vaihtuu.

SOSTEN hallituksen puheenjohtajan Hanna Markkula-Kivisillan mukaan rahoitusleikkausten vaikutus ihmisten arkeen ja siihen, miten siitä saadaan tietoa, on vakava.

– Leikkaukset kohdistuvat juuri siihen työhön, jolla köyhien, sairaiden ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten ääntä tuodaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. On vaikea kuvitella, että muilla yhteiskunnan sektoreilla hyväksyttäisiin vastaavaa ajattelua – että esimerkiksi nuorisoalan kattojärjestö ei saisi vaikuttaa nuorisopolitiikkaan tai liikunta-alan järjestö liikuntapolitiikkaan, hän sanoo tiedotteessa.

– Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vaikuttamistyön leikkaaminen tarkoittaa käytännössä niiden ihmisten äänen vaimentamista, jotka eivät muutenkaan juuri tule kuulluiksi.

Muutosneuvottelut alkavat huomenna eli tiistaina 23. kesäkuuta.