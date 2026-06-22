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Politiikka

22.6.2026 11:09 ・ Päivitetty: 22.6.2026 11:48

“Tällainen sekoilu luo turhaa epävarmuutta” – päreet paloivat sote-järjestöjen rahoituskiistasta

Jukka-Pekka Flander / SDP
SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm ennustaa, että valtioneuvoston istunnossa asiaan löytyy lopulta sopu, joka hyödyttää sekä perussuomalaisia että muita hallituspuolueita.

Kiista sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksesta osoittaa, että hallituksessa on johtajuus hukassa, SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm sanoo.

Demokraatti

Demokraatti

Malmin mukaan pääministeri Petteri Orpon (kok.) ja sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) julkinen kiistely ei herätä luottamusta.

– Hallituksessa ei näytä olevan selvyyttä, kuka asioista päättää: pääministeri Orpo vai ministeri Rydman ja perussuomalaiset. Tällainen sekoilu luo turhaa epävarmuutta järjestöissä, joissa on jo jouduttu käynnistämään muutosneuvotteluita ja pohtimaan työntekijöiden irtisanomista, Malm sanoo tiedotteessa.

Esimerkiksi valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö Soste kertoi tänään aloittavansa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa käytännössä koko henkilöstön irtisanomiseen.

Rydmanin uuden linjauksen mukaan STEA-avustusta ei enää myönnetä sosiaali- ja terveysalan keskus- ja kattojärjestöille. Rahoitusta ei jatkossa myönnetä myöskään järjestöille, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön. Avustusten ulkopuolelle rajattiin myös järjestöt, joiden toiminta kohdistuu pääasiassa yhteen tiettyyn ei-terveydellisperusteiseen tausta- tai identiteettiryhmään.

Orpon mukaan ministeri ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää ja asia viedään valtioneuvoston istuntoon käsiteltäväksi. Rydman puolestaan sanoi viime viikolla, etteivät avustuskriteerit ole asia, josta päättäminen kuuluisi hallituksen yhteisesti käsiteltäviin asioihin.

Malm ennustaa, että valtioneuvoston istunnossa asiaan löytyy lopulta sopu, joka hyödyttää sekä perussuomalaisia että muita hallituspuolueita.

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– Jos hallitus päättää vielä muuttaa ministeri Rydmanin kriteereitä, perussuomalaiset pääsevät sanomaan, että kyllä me olisimme leikanneet, mutta muut eivät suostuneet. Kokoomus ja muut hallituspuolueet puolestaan pääsevät esiintymään järjestöjen pelastajina, vaikka ovat itse leikkaamassa niiden rahoituksesta noin kolmanneksen.

– Tämän arvottoman näytelmän keskellä unohtuu se kaikkein tärkein: rajut leikkaukset heikentävät merkittävästi järjestöjen mahdollisuuksia tarjota apua, tukea ja neuvoja suomalaisille.

Malm muistuttaa, että monissa järjestöissä ja hyvinvointialueilla on jo käyty muutosneuvotteluita, ja kunnat ja hyvinvointialueet ovat varoittaneet, että eivät pysty paikkaamaan järjestöjen jättämää aukkoa.

– Lopputuloksena ihmisten mahdollisuudet saada apua heikkenevät ja väliinputoajien määrä kasvaa. Tälle kaikki hallituspuolueet ovat jo antaneet hyväksyntänsä, Malm sanoo.

VIHREIDEN kansanedustaja Mari Holopainen pitää myönteisenä, että hallitus arvioi sote-järjestöjen avustuskriteerejä uudelleen.

– Järjestöihin kohdistuvien leikkausten mittakaava on kuitenkin niin suuri, että massiiviselta toiminnan supistumiselta ei voida välttyä, hän sanoo tiedotteessa.

– Leikattava summa on niin merkittävä, että arvokasta järjestötoimintaa joudutaan väistämättä ajamaan alas. Irtisanomisia on jouduttu jo aloittamaan hallituksen leikkausten takia. Jos leikkauksia tehdään, tasapuolinen juustohöylä on silti parempi vaihtoehto kuin järjestöjen valikointi ideologisin perustein.

Holopainen korostaa, että hallituksen täytyy turvata järjestöjen autonomia eikä antaa yksittäisen ministerin määritellä, mitkä kansalaisjärjestöt ovat hyväksyttäviä toimijoita.

– Erityisen huolestuttavaa olisi, jos rahoituspäätökset kohdistuisivat syrjivästi järjestöihin, jotka puolustavat esimerkiksi vammaisten, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tai muiden haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten oikeuksia, Holopainen sanoo.

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