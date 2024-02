Orpo: “Nyt jos koskaan on välttämätöntä, että viemme tinkimättömästi läpi hallitusohjelmaan kirjatut uudistukset”

– Hallituksen muodostivat puolueet, jotka jakoivat realistisen kuvan Suomen talouden tilasta. Olemme vaarallisesti velkaantunut maa. Elämme yli varojemme, Orpo varoitti heti aluksi.

Pääministerin mukaan hallituksen tekemistä säästöistä huolimatta Suomi on edelleen velkasuossa.

– Se tarkoittaa, että silmäkkeestä nousemiseksi on tehtävä vielä enemmän. Kevään kehysriihessä olemme vaikeiden päätösten edessä.

– Nyt jos koskaan on välttämätöntä, että viemme tinkimättömästi läpi hallitusohjelmaan kirjatut uudistukset. Ja kun me sen teemme, me saamme aikaan Suomen suunnan muutoksen. Jokaisen tunnustettava, miten vaikeassa paikassa olemme. Kehysriihessä käymme kaikki menot ja tulot läpi. Meitä uhkaa joutuminen EU:n alijäämämenettelyyn. Se tarkoittaisi, että joku muu sanelee meille, mitä on tehtävä. Tälle tarkkailuluokalle emme halua.