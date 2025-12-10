Palkittu politiikan aikakauslehti.
10.12.2025 12:19 ・ Päivitetty: 10.12.2025 12:19

Orpo pitää hyvinvointialueiden määrän rajua supistamista perusteltuna

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan ajatus hyvinvointialueiden määrän supistamisesta 6-11 alueeseen on perusteltu näkemys. Orpo kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa keskiviikkona.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kommentin taustalla on keskiviikkona julkaistu väliarviointi, jossa asiantuntijat arvioivat hyvinvointialueuudistuksen onnistumista ja tekevät ehdotuksia tuleviksi toimiksi. Asiantuntijat ehdottavat, että hyvinvointialueiden määrää arvioitaisiin uudelleen.

Tutkimusprofessori emeritus Markku Pekurinen kirjoittaa raportissa, että puhtaasti mekaanisesti arvioiden sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun toteuttamiseen riittäisi 6-11 hyvinvointialuetta. STT kysyi Orpolta kantaa näihin lukuihin.

- Minusta se on hyvin perusteltu näkemys, Orpo kommentoi.

ORPO muistutti, että kokoomuksen näkemys hyvinvointialueiden määrästä oli alun perin viisi hyvinvointialuetta. Hänen mukaansa nykyhallitus on halunnut kuitenkin kunnioittaa edellisen eduskunnan päätöstä 21 hyvinvointialueesta ja kehittää mallia siltä pohjalta.

- Mutta varmasti tämä raportti nyt viimeistään herättää keskustelua siitä, onko alueiden määrä oikea ja mikä se sitten mahdollisesti pitäisi olla.

Orpon mukaan väliarviointi antaa hyvän pohjan jatkokeskustelulle hyvinvointialueista. Hänen mukaansa jatkossa on kyse siitä, mitä nykyhallitus vielä kautensa aikana tekee sekä siitä, millaisia uudistuksia tulee kirjata seuraavaan hallitusohjelmaan.

Orpo aikoo antaa keväällä eduskunnan istuntokauden alussa pääministerin ilmoituksen aiheesta. Orpon mukaan siinä linjataan vielä tämän kauden aikana tehtäviä ratkaisuja ja käynnistetään työtä kohti tulevia, isompia uudistuksia.

Tuomas Savonen, Anni Keski-Heikkilä/STT

