Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

30.8.2025 10:32 ・ Päivitetty: 30.8.2025 11:05

Orpo: PS:n puheet käsiteltävä hallituksessa – Jani Mäkelä: hymyilyttää

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Nyt lyödään nyrkkiä hallituksen budjettipöytään.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo viestipalvelu X:ssä, että perussuomalaisten puoluejohdon viimeaikaiset puheet ja heidän käyttämänsä kieli on käsiteltävä hallituksessa.

-  Budjettiriihi ei pääty ennen kuin asia on yhdessä käsitelty, Orpo kirjoitti.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra sanoi aamulla Ylen Ykkösaamussa, että hän hyväksyy puolueen varapuheenjohtajan, kansanedustaja Teemu Keskisarjan kielenkäytön.

-  Kyllä hyväksyn, Purra vastasi asiasta kysyttäessä.

Purra kertoi myös keskustelleensa aiheesta Orpon kanssa.

En tiedä, miten budjettikirjaan kirjataan perussuomalaisten käyttämä kieli.

PERUSSUOMALAISTEN eduskuntaryhmän johtaja Jani Mäkelä kuittasi Helsingin Sanomissa Orpon ulostulon toteamalla: ”kävi hieman hymyilyttämään”.

– Kyseessä ei ole talouteen liittyvä seikka. En tiedä, miten budjettikirjaan kirjataan perussuomalaisten käyttämä kieli, mutta ehkä siihen joku luova ratkaisu löydetään”, Mäkelä sanoi haastattelussa.

Mäkelän mukaan Orpolla on oikeus mielipiteensä ilmaisemiseen siinä missä perussuomalaisillakin.

– Olemme hänen mielipiteensä kuulleet ja rekisteröineet. Jää nähtäväksi, onko sillä vaikutusta.

VASEMMISTOLIITON puheenjohtaja Minja Koskela sanoi puolestaan, ettei Orpon vaatimus tarkoita yhtään mitään.

-  Rasismin käsittely on tässä hallituksessa tarkoittanut tähänkin asti sitä, että persut ovat rasistinen puolue ja kokoomus katsoo sitä läpi sormien. Lopuksi leikataan kaikkein pienituloisimmilta. Hallitus pysyy kasassa ja rasismi normalisoituu, Koskela kirjoitti X:ssä.

Juttua päivitetty kello 14.05.

 

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
28.8.2025
Keskisarja pyöräytti taas myllyään – ja me muut annamme sille vauhtia tyhjällä arvopuheella
Lue lisää

Susanna Luikku

Toimituksen kommentit
27.8.2025
Miksei asioista puhuta – eli miksi SDP on hiljaa, kun muut ränttäävät jo?
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
27.8.2025
Arvio: Darren Aronofskyn surullinen uutuus saa kysymään miksi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU