Orpo: PS:n puheet käsiteltävä hallituksessa – Jani Mäkelä: hymyilyttää

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo viestipalvelu X:ssä, että perussuomalaisten puoluejohdon viimeaikaiset puheet ja heidän käyttämänsä kieli on käsiteltävä hallituksessa.

- Budjettiriihi ei pääty ennen kuin asia on yhdessä käsitelty, Orpo kirjoitti.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra sanoi aamulla Ylen Ykkösaamussa, että hän hyväksyy puolueen varapuheenjohtajan, kansanedustaja Teemu Keskisarjan kielenkäytön.

- Kyllä hyväksyn, Purra vastasi asiasta kysyttäessä.

Purra kertoi myös keskustelleensa aiheesta Orpon kanssa.

En tiedä, miten budjettikirjaan kirjataan perussuomalaisten käyttämä kieli.

PERUSSUOMALAISTEN eduskuntaryhmän johtaja Jani Mäkelä kuittasi Helsingin Sanomissa Orpon ulostulon toteamalla: ”kävi hieman hymyilyttämään”.

– Kyseessä ei ole talouteen liittyvä seikka. En tiedä, miten budjettikirjaan kirjataan perussuomalaisten käyttämä kieli, mutta ehkä siihen joku luova ratkaisu löydetään”, Mäkelä sanoi haastattelussa.

Mäkelän mukaan Orpolla on oikeus mielipiteensä ilmaisemiseen siinä missä perussuomalaisillakin.

– Olemme hänen mielipiteensä kuulleet ja rekisteröineet. Jää nähtäväksi, onko sillä vaikutusta.

VASEMMISTOLIITON puheenjohtaja Minja Koskela sanoi puolestaan, ettei Orpon vaatimus tarkoita yhtään mitään.

- Rasismin käsittely on tässä hallituksessa tarkoittanut tähänkin asti sitä, että persut ovat rasistinen puolue ja kokoomus katsoo sitä läpi sormien. Lopuksi leikataan kaikkein pienituloisimmilta. Hallitus pysyy kasassa ja rasismi normalisoituu, Koskela kirjoitti X:ssä.

