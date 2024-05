Orpo puolustaa riihen parjattua päätöstä suojella yritystukia

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) puolustaa hallituksen päätöstä säästää yritystuet suuremmilta leikkauksilta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hallituksen leikkuri kävi kehysriihessä kovaa, mutta hallituskaudesta toiseen suojelua nauttivat yritystuet välttyivät tälläkin kertaa isoilta säästöiltä.

Yritystuet ovat saaneet kritiikkiä taloustieteilijöiltä. Suomen Ekonomit arvioivat, että arvonlisäverotuksen kiristyksen olisi voinut jättää yhteen prosenttiyksikköön, jos yritystukia olisi leikattu noin 300 miljoonalla eurolla. Kehysriihessä niistä nipistettiin kuitenkin vain noin 70 miljoonaa.

KOKOOMUS sanoo olevansa vahvasti vapaaseen markkinatalouteen uskova puolue. Markkinataloudessa valtion ei pitäisi valita voittavia yrityksiä tukemalla juuri niitä. Miksi yritystuista ei siis leikattu enempää?

- Samasta syystä kuin edellinenkään hallitus ei leikannut niistä. Niistä on todella vaikea leikata. Useimmin leikkauksilla olisi aika haitallinen vaikutus johonkin työllisyyttä kasvattavaan toimeen, Orpo sanoo.

Hallitus päätti huhtikuun kehysriihessä menoleikkauksista ja veronkorotuksista vajaan kolmen miljardin edestä.

Valtiovarainministeriön tuoreessa taloudellisessa katsauksessa arvioitiin, että nämäkään toimet eivät riitä velkasuhteen taittamiseen, vaikka hidastavatkin sitä. Ministeriön mukaan velkaantumisen taittaminen vaatii hallitukselta nopeasti sekä lisää säästöjä että verojen korottamista.

Orpo kuitenkin torppaa lisäsäästöjen tarpeen.

- Ei, ei ja ei. Nämä toimet riittävät. Kun hallitus on samaan aikaan tehnyt jykeviä kasvutoimia, niin uskon, että saamme velkasuhteen taittumaan.

AIVAN kokonaan Orpo ei kuitenkaan sulje lisäleikkauksien tarvetta pois.

- Talouskehitys on talouspoliittisen ministerivaliokunnan jatkuvan seurannan kohteena, ja jos vaaditaan lisätoimia velkasuhteen taittamiseen, niin sitten niitä kauden aikana tehdään.

Orpo uskoo, että talous lähtee kasvuun. Etenkin, jos Euroopan keskuspankki alkaa viimein laskea ohjauskorkoja.

- Uskon siihen, että kasvutoimet alkavat purra ja uudistukset vaikuttavat. Haluan antaa ihmisille toivoa siitä, että me pystymme kääntämään tämän parempaan suuntaan.

“Hallitus on toimintakykyinen”

HAASTATTELUA tehdessä takana on myrskyinen politiikan viikko. Perussuomalaisten kansanedustaja Timo Vornanen oli osallisena ampumavälikohtauksessa ravintolan edustalla Helsingissä viime viikolla ja päätyi lopulta erotetuksi perussuomalaisten eduskuntaryhmästä.

Orpon mukaan hänellä on yhä luottoa hallituksen toimintaan ja perussuomalaisiin hallituskumppanina.

- Hallitus on hyvin toimintakykyinen.

Perussuomalaiset on profiloitunut etenkin sisäisen turvallisuuden kysymyksissä. Puolueessa on kuitenkin kansanedustajia, jotka ovat saaneet tuomion viimeisten kymmenen vuoden aikana. Vornasen lisäksi muutama edustaja on joutunut virkavallan kanssa tekemisiin jo tämänkin hallituskauden aikana.

Vaikeuttaako tämä hallitusyhteistyötä ja hallituksen uskottavuutta puhua turvallisuuskysymyksistä?

- Nämä ovat ikäviä asioita eivätkä hyväksyttäviä. En halua kommentoida yksittäisten kansanedustajien toimia, mutta hallituksen työskentelyyn näillä ei ole ollut vaikutusta.

Sanna Raita-aho/STT