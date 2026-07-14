Orpo puolustautuu: En valehdellut Garden-hankkeen työllisyysvaikutuksista

Pääministeri Petteri Orpo (kok) kiistää valehdelleensa Garden Helsinki -hallihankkeen työllisyysvaikutuksista. Hän sanoo suostuvansa opposition vaatimaan pääministerin ilmoitukseen tukijupakasta – mutta vasta syksyllä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kokoomus toi hallihankkeen valtiontuen vuoden 2025 kehysriiheen yllätyksenä jopa valtiovarainministeriön virkamiehille, jotka olivat pitäneet monitoimiareenaa turhan riskialttiina.

Helsingin Sanomat uutisoi eilen, että pääministeri on antanut vääriä ja jo antohetkellä vanhentuneita lukuja areenahankkeen työllisyysvaikutuksista.

Hallihanke ei toteudu niin isona kuin hallin vetäjät sitä vielä syksyllä 2024 maalailivat. Lisäksi esimerkiksi Helsingin kaupungin arviot rakentamisen työllisyyseduista ovat huomattavasti pienemmät.

Orpo näyttää hankkeen tukemista julkisesti puolustaessaan käyttäneen vain halliyhtiön omia laskelmia, joista ei ole tehty mitään realistista vaikutusarviota.

PÄÄMINISTERI MYÖNTÄÄ tämän nyt STT:lle antamassaan puhelinhaastattelussa.

- Minulla on kaikissa lausunnoissani ollut vain ja ainoastaan yhdet luvut. Ne olivat ne luvut, mitkä meillä oli käytössä keväällä 2025 kasvuriihessä. Ne olivat hankkeen antamat arviot. En ole koskaan muista luvuista puhunut, Orpo sanoo. Lisää aiheesta Petteri Orpon esikunta arvioi nyt kohuja väärin – ja ottaa puolueelleen ison maineriskin

Hän korostaa, että on antanut julkisuuteen kaikki Garden Helsinki -hankkeeseen liittyvät tiedot, eikä ole missään nimessä valehdellut areenahankkeen työllisyysvaikutuksista.

- Julkisuudessa on käyty keskustelua sillä pohjalta, ettei ole ymmärretty tai haluttu ymmärtää sitä, mitä olen lausunut, Orpo sanoo.

Garden Helsinki -monitoimiareenan hanke sai hallitukselta 35 miljoonan euron ehdollisen tuen puoliväliriihessä huhtikuussa 2025.

- Kun sen jälkeen on tullut tietoa sekä hankkeen pienenemisestä että muista arvioista, ne otetaan huomioon jatkokäsittelyssä, Orpo lisää.

ORPON HAASTATTELUMAHDOLLISUUTTA tarjosi Suomen tietotoimistolle pääministerin oma esikunta. Pääministeriä ja hänen avustajakuntaansa on moitittu siitä, että pääministeri on ollut parin viikon ajan kadoksissa medialta tässä asiassa.

Orpo sanoo ymmärtävänsä, että aihe herättää keskustelua. Hän myöntää, että viestinnässä olisi ollut parantamisen varaa.

Orpo korostaa haastattelun aikana useaan kertaan, että keväällä 2025 tehty päätös hankerahoituksesta on ehdollinen.

- Hankkeen varsinainen rahoituspäätös tehdään vasta myöhemmin. Tällä hetkellä OKM:ssä valmistellaan tätä rahoituspäätöstä ja arvioidaan, miten se täyttää kriteerit, Orpo sanoo viitaten opetus- ja kulttuuriministeriöön.

Ehdollisuudella Orpo perustelee myös sitä, miksi valtio ei tehnyt kehysriihtä varten omaa arviota Garden Helsingin työllisyys- ja talousvaikutuksista.

Orpon mukaan ehdollinen tuki oli tärkeää hankkeen etenemiselle.

- Yhtään euroa ei makseta, ennen kuin kokonaisuus on käyty virkavalmisteluna läpi, ja on selvää, että ne ehdot täyttyvät. Tässä ajattelen pääministerin roolia, että olen toiminut loogisesti.

GARDEN HELSINGIN hallituksen nykyinen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori lähetti Orpolle ja hänen avustajilleen huhtikuussa 2025 sähköpostiviestin.

Siinä Vapaavuori sanoi luottavansa, että ”hallitus saa runtattua hankkeen läpi tulevassa puoliväliriihessä”.

Orpo kiistää tienneensä Vapaavuoren sähköpostiviesteistä, vaikka viesti oli tullut hänenkin meiliinsä.

- Olen aikaisemminkin sanonut, että kävin hänen kanssaan lyhyen keskustelun. Hän informoi minua siitä, että hän on tässä hankkeessa mukana, eikä siinä sen enempää sitten keskusteltu. En ole hänen kanssaan käynyt tätä hanketta läpi enkä ole neuvotellut yhtään mitään.

Orpo sanoo ajatelleensa rakennusalan vaikeaa työllisyystilannetta päätöstä tehdessään.

- Tämä päätös ehdollisena ja sillä ajatuksella, että saamme Suomeen työtä ja työpaikkoja.

SYKSYLLÄ Orpo lupaa tarvittaessa antaa koko aiheesta pääministerin ilmoituksen eduskunnalle. Tätä on vaatinut muun muassa SDP, joka tosin oli toivonut eduskunnan keskeyttävän kesälomansa asian takia.

- Olen valmis antamaan ilmoituksen, jos eduskunta sen tahtoo syksyllä istuntokauden alussa. Olen aina eduskunnan käytettävissä, Orpo sanoo STT:lle.

Teksti: STT / Kaarina Vainio